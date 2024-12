صدور العدد ٥٧ من مجلة علوم الصيدلة

وطنا اليوم:صدر في عمان مؤخرا العدد ٥٧ من مجلة علوم الصيدلة، وهي أول مجلة أردنية متخصصة في الإعلام الدوائي والصيدلاني.

ويراس تحرير المجلة وصاحب امتياز إصدارها الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة المدير المسؤول ورئيس تحرير مجلة علوم الصيدلة

واحتفلت المجلة هذا العام بمرور ١٧ عاما على صدورها في العام 2007 كاول مجلة اردنية متخصصة في العلوم الصيدلانية؛ اخذت على عاتقها التعاون مع كافة القطاعات المهنية والتعليمية الصيدلانية؛ للتعريف بانجازات ونشاطات القطاعات المختلفة العاملة في الحقل الصيدلاني.

واحتوى العدد ٥٧ من المجلة على العديد من المواضيع والمقالات والدراسات العلمية في علوم الصيدلة المتعددة، كان منها:

جولة مع انتخابات مجالس نقابة الصيادلة …. حكايات من تاريخ العمل النقابي

مكملات البروتين: مسحوق وألواح البروتين

الدكتور هايل عبيدات يكتب عن الصناعات الدوائية… تاريخها وحاضرها

سطور من تاريخ الصيدلة في الأردن.. قصة صندوق البريد رقم ( 03)

The Role of Pharmacists in Preventing Medication Errors: A Focus on Drug Allergies

اثر التجارة الكترونيه على مبـيـعات الصيدليات في الأردن

هل دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم الصيدلي لازال اختياري أم اصبح ضرورة؟؟

كهربية القلـب و الأدوية المعالجة

التزايد المتسارع لعدد الصيدليات الفردية في الأردن: التأثيرات والتحديات

علماء روس يبتكرون دواءً يتحكم بموت الخلايا المريضة

بالذكاء الاصطناعي.. أول دواء «شخصي» لوقف سرطان الجلد

إدارة الغذاء والدواء الأميركية توافق على عقار جديد لعلاج الزهايمر

نجاح المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية لدواء مضاد للسرطان

أدوية قد تحمي نساء يحملن «جين أنجلينا جولي» من سرطان الثدي

اكتشاف فيروسات ضخمة عمرها 5.1 مليار عام.. والعلماء يطمئنون

«الفروسية العربية لا تموت» إصدار جديد للدكتور احمد ابو غنيمة

« اولاد عشاير» .. الرواية الرابعة للصيدلاني محمد حسن العمري

الزميلة د رهام غرايبه تصدر روايتها الاولى إيلينا