المدن الصناعية تطرح عطاء خدمات هندسية لاعداد وثائق تصميم وتنفيذ محطة تنقية للمدينة الصناعية في سحاب.

وطنا اليوم:طرحت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم الأحد عطاء خدمات هندسية لإعداد وتجهيز وثائق عطاء تجهيزات تصميم وتنفيذ أعمال محطة تنقية مياه عادمة صناعية في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية /سحاب.

ودعت الشركة في بيان اليوم المقاولين الأردنيين المصنفين ضمن الفئة الأولى لدى دائرة العطاءات الحكومية في مجال المياه والصرف الصحي لمراجعة دائرة المشاريع والخدمات في مبنى إدارة الشركة للحصول على وثائق المناقصة وفقاً للشروط المعلنة.

ويقع مشروع محطة التنقية المزمع تنفيذه ضمن حرم مدينة مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين /سحاب الصناعية ، ويشتمل على اعمال خدمات هندسية لإعداد وتجهيز وثائق عطاء تجهيزات تصميم وتنفيذ أعمال محطة تنقية مياه عادمة صناعية في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد ان البدء بإعداد دراسات هندسية لإنشاء محطة تنقية جديدة في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب يأتي ضمن جهود الشركة الرامية لحل مشكلة محطة تنقية في المدينة بالتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص في مقدمتها وزارتي الاستثمار والبيئة.

وأشار السيد جويعد إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها شركة المدن الصناعية الاردنية لتطوير البنى التحتية في مختلف مدنها الصناعية وفي مقدمتها مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية التي تعد أول وأكبر مدينة صناعية في الاردن مؤكدا أن ايجاد محطة تنقية جديدة في المدينة سيسهم في الحد من الآثار المترتبة على محطة التنقية الحالية والحد من الروائح الناتجة عنها للحفاظ على السلامة العامة وخدمة الاستثمارات الصناعية في المدينة والتي تجاوزت عددها اليوم 450شركة صناعية عاملة في مختلف القطاعات الصناعية.

يذكر أن اخر موعد لقبول الاستفسارات حول وثائق العطاء هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 17/7/2025 وفق ما أعلنت عنه شركة المدن الصناعية الاردنية في اعلان العطاء.