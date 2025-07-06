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بدء العطلة القضائية في منتصف تموز

6 يوليو 2025
بدء العطلة القضائية في منتصف تموز

وطنا اليوم:قرر مجلس نقابة المحامين، في جلسته المنعقدة أمس السبت، بدء العطلة القضائية اعتباراً من صباح يوم الاربعاء 16 تموز وحتى نهاية دوام يوم الأحد 31 آب 2025.
وبحسب كتاب لنقيب المحامين، يحيى أبو عبود، فقد تم التعميم على كافة المحامين والمحاميات في مختلف مناطق المملكة وإعلامهم بموعد لعطلة.
وياتي القرار استناداً للمادة 44 من قانون استقلال القضاء، حيث تحدد العطلة القضائية بشكل سنوي، وتنص على “تكون العطلة القضائية السنوية خلال الفترة الواقعة بين الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من أيلول من السنة ذاتها، ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة، وتمنح بقرار من رئيس المجلس القضائي بناء على تنسيب من رئيس المحكمة المختصة”.


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