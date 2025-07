سلطة وادي الأردن تنفذ إجراءات احترازية لحماية سد الوحيدي في معان

وطنا اليوم:نفذت سلطة وادي الأردن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لحماية سد الوحيدي في منطقة دبة الكرم بمحافظة معان، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الهادفة إلى حماية وتطوير المصادر المائية وتقليل الفاقد المائي.

وجاء تنفيذ هذه الأعمال بدعم من الحكومة الألمانية ومن خلال التعاون الدولي الألماني (GIZ)، ضمن مشروع “حماية السدود المائية من خلال أنشطة كثيفة العمالة – الأجر مقابل العمل” (Protection of Water Dams in Jordan through Labour-Intensive Activities – Cash for Work)، وبالشراكة مع منظمة وورلد فيجن.

وشملت الأعمال إنشاء جدران استنادية جابيونية وإسمنتية، وأحواض تهدئة إسمنتية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة لجسم السد وتحسين مجرى المصب، بهدف رفع كفاءته في استيعاب كميات أكبر من السيول وتعزيز قدرته على مقاومة الفيضانات.

ويُعد سد الوحيدي، الذي أنشئ عام 2011 بسعة تخزينية تبلغ 750 ألف متر مكعب، من السدود الحيوية في المنطقة، حيث يساهم في تخزين مياه الأمطار والسيول. ومن شأن هذه الإجراءات أن تسهم في حماية المجتمعات المحلية وممتلكاتهم، وتعزيز الاستقرار البيئي في المنطقة