بتوجيهات ملكية فرق إطفاء أردنية تشارك في إخماد حرائق سوريا

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت مديرية الأمن العام صباح الأحد، مجموعة من فرق الإطفاء المتخصّصة من الدفاع المدني لمساعدة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، لإخماد الحرائق في مدينة اللاذقية.

وأكّدت مديرية الأمن العام في بيان لها اليوم الأحد أنّ فرق الإطفاء زُودت بكامل المعدات والآليات الحديثة اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه.

وستباشر الفرق عملها فور وصولها إلى موقع الحرائق بعد أن دخلت الأراضي السورية اليوم، إلى جانب فرق الإطفاء المشاركة في عملية الإطفاء.