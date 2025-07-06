النوايسة: تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي يساعد في كشف المعلومات المغلوطة

وطنا اليوم:نظمت وزارة الاتصال الحكومي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي اليوم الأحد، ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي لعدد من الناطقين الإعلاميين ومسؤولي الحسابات الرقمية في عدد من الوزارات والشركات الهيئات الحكومية .

وقال أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، خلال افتتاح الورشة بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، إن وزارة الاتصال الحكومي ومن باب المتابعة لما يتعلق بالعمل في الوحدات الإعلامية الحكومية تقوم على توفير الدورات وورش العمل التي تسهم في رفع الوعي العام حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الثقافة الرقمية.

وأضاف، إن البند 8 من محور “وسائل الإعلام” وهو أحد محاور وثيقة السياسة الإعلامية لوزارة الاتصال الحكومي نص على “تنظيم دورات تدريبية لكوادر مؤسسات الإعلام الرسمي على فنون الإعلام الرقمي وأدوات الذكاء الاصطناعي بما يخدم العملية الإعلامية في الأردن”.

ولفت النوايسة الى ان عقد الورشة يأتي أيضا تلبية لمطالب تقدم بها عدد من الناطقين ومسؤولي الحسابات الرقمية وضباط الأجندة الإعلامية خلال اجتماع سابق عقد مطلع العام الحالي لتوفير دورات في الذكاء الاصطناعي، مشددا على أهمية سعي كل فرد وبحسب موقعه الوظيفي لتطوير أدواته وتنمية مهاراته في الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وقال، إن تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح الجانب الإيجابي في تنفيذ المهام العملية والوظيفية يساعد في تطوير أدوات تحليل البيانات ومعالجة النصوص ومعرفة اتجاهات الأخبار وفهم آراء الجمهور وتحسين صياغة الرسائل الإعلامية والاستجابة السريعة للأحداث وبالتالي تطوير جودة المحتوى الإعلامي عموما، مشيرا الى ان التعامل بحرفية مع هذه الأدوات يساعد في كشف المعلومات المغلوطة التي تهدد المصداقية من خلال خوارزميات متقدمة تتيح الرصد الشامل والدقيق والسريع وبالتالي سرعة الاستجابة بتوفير المعلومة الدقيقة ودحض الكاذبة منها.

من جانبها، أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، أن الذكاء الاصطناعي تحول اليوم إلى ركيزة أساسية في المشهد الإعلامي المعاصر، لما يوفره من قدرات نوعية تعيد تشكيل الطريقة التي يتم إنتاج المحتوى فيها وتقديمه للجمهور، لأنه يتيح تحسين جودة الرسائل الإعلامية وتسريع وتسهيل عمليات الإنتاج وتحليل سلوك الجمهور بذكاء ودقة، فضلا عن تمكين التواصل الفوري والتفاعلي مع المواطنين عبر أدوات ذكية مثل روبوتات المحادثة.

واشارت الى ان الذكاء الاصطناعي اصبح أداة فعالة تمكن الناطق الاعلامي من مواكبة سيل المعلومات المتدفقة والتعامل مع الضغوط المتزايدة في عصر السرعة الرقمية.

كما يوفر إمكانيات متقدمة في جمع البيانات وتحليلها والتفاعل مع الجمهور، لكنه أيضا يضعنا أمام تحديات غير مسبوقة أبرزها الانتشار الواسع للمحتوى المضلل والأخبار الزائفة والتزييف العميق الذي ينتج صورا وأصواتا ومقاطع فيديو تكاد تشبه الواقع تماما.

وبينت أن الوزارة أطلقت في عام 2020 “السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي” التي وضعت رؤية وطنية لتسريع تبني هذه التقنيات في القطاعين العام والخاص وانبثقت عنها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وخطتها التنفيذية 2023–2027، التي حددت أولويات التطبيق العملي في القطاعات المختلفة، كما أطلقت برنامجا وطنيا لبناء القدرات، يستهدف تدريب 15 ألف موظف في القطاع العام على مفاهيم الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027، حيث تم تدريب أكثر من 6000 موظف حتى الآن.

وتناولت الورشة التي قدمها المدربان “الاء بشناق وجودت شماس” سبل تمكين الناطقين الاعلاميين في القطاع الحكومي وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاتصال المؤسسي والإعلامي، إضافة الى التعريف باستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل الناطق الاعلامي.