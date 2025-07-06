15 ألف دينار كلفة أعمال الصيانة بمشروع حديقة إيدون

وطنا اليوم:قال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن كلفة أعمال الصيانة بمشروع حديقة إيدون وصل إلى 15 ألف دينار.

وأوضح اليوم الأحد، أن إنجاز المشروع في مراحله النهائية، مبينا حرص البلدية على توفير بيئة آمنة وجميلة للمواطنين.

وأضاف، إن الحديقة ستكون متنفسا مهما لأهالي منطقة إيدون، باعتبارها مكانا مثاليا للعائلات والأصدقاء للتجمع والتواصل، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة للأماكن العامة والمساحات الخضراء التي تعزز جودة الحياة.

وأشار الى أن إنشاء الحدائق يساهم في تحسين الصحة النفسية للزوار، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن قضاء الوقت في الطبيعة يحسن من المزاج ويقلل من مستويات التوتر ويساعد على الاسترخاء والتأمل، بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية.

وقال أبو عبيد، إن البلدية ركزت على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في تنفيذ أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على تطوير الحدائق العامة في مختلف مناطق اللواء لتكون مرافق ترفيهية مناسبة للعائلات والأطفال.

وبين أن أعمال الصيانة ستشمل تأهيل وتجديد مرافق الألعاب وتطوير مرافق الجلوس والإنارة، مؤكدا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، وأن الحديقة ستكون جاهزة لاستقبال الزوار قريبا.

و أعرب أبو عبيد عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كوادر مديرية الحدائق، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على المرافق العامة لما لها من دور في تحسين الواقع البيئي والاجتماعي في المنطقة.