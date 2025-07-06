بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

15 ألف دينار كلفة أعمال الصيانة بمشروع حديقة إيدون

6 يوليو 2025
15 ألف دينار كلفة أعمال الصيانة بمشروع حديقة إيدون

وطنا اليوم:قال رئيس بلدية بني عبيد المهندس جمال أبو عبيد إن كلفة أعمال الصيانة بمشروع حديقة إيدون وصل إلى 15 ألف دينار.
وأوضح اليوم الأحد، أن إنجاز المشروع في مراحله النهائية، مبينا حرص البلدية على توفير بيئة آمنة وجميلة للمواطنين.
وأضاف، إن الحديقة ستكون متنفسا مهما لأهالي منطقة إيدون، باعتبارها مكانا مثاليا للعائلات والأصدقاء للتجمع والتواصل، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة للأماكن العامة والمساحات الخضراء التي تعزز جودة الحياة.
وأشار الى أن إنشاء الحدائق يساهم في تحسين الصحة النفسية للزوار، حيث أظهرت العديد من الدراسات أن قضاء الوقت في الطبيعة يحسن من المزاج ويقلل من مستويات التوتر ويساعد على الاسترخاء والتأمل، بعيدا عن ضغوط الحياة اليومية.
وقال أبو عبيد، إن البلدية ركزت على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في تنفيذ أعمال الصيانة، مشيرا إلى أن البلدية تعمل على تطوير الحدائق العامة في مختلف مناطق اللواء لتكون مرافق ترفيهية مناسبة للعائلات والأطفال.
وبين أن أعمال الصيانة ستشمل تأهيل وتجديد مرافق الألعاب وتطوير مرافق الجلوس والإنارة، مؤكدا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المخطط له، وأن الحديقة ستكون جاهزة لاستقبال الزوار قريبا.
و أعرب أبو عبيد عن تقديره للجهود المبذولة من قبل كوادر مديرية الحدائق، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على المرافق العامة لما لها من دور في تحسين الواقع البيئي والاجتماعي في المنطقة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:43

نقيب المهندسين يتفقد موقع انهيار عمارة في إربد

20:39

ضبط مصنع أجبان غير مرخص ومواقع تخزين حليب مجفف بظروف مخالفة

20:37

خلال أيام .. ويتكوف يلمّح إلى قرب الاتفاق على هدنة في غزة

20:28

ترامب يتوعد روسيا بعقوبات قاسية.. بوتين لم يقدم شيئاً لوقف حرب أوكرانيا

20:20

رئيس هيئة الأركان المشتركة: عمليات تطوير منظومة أمن الحدود مستمرة

20:17

لا تقتلوا الثقة بسيف الشائعة .. مؤسسة الغذاء والدواء تستحق الإنصاف

19:52

الاحتلال يعلن استهداف مسؤول تخطيط حماس في لبنان

19:36

البلبيسي: لا علاقة للبطيخ والفواكه بالتسبب بأمراض معوية

19:27

السلطة تدعم أبو شباب وإسرائيل تكافئها بـ إمارة الخليل

19:25

تعيين الصرايرة مديراً للرقابة الداخلية في الإسكان والتطوير الحضري

19:21

سلامة : اتفاق أردني سوري على تقاسم المياه بشكل عادل

19:07

السميرات يرعى لقاءً متخصصًا حول تعزيز ثقافة البيانات ودورها في التحول الرقمي

وفيات
وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025وفيات الجمعة 4-7-2025ابو علي ينعى وفاة المدقق الضريبي لؤي العرقان