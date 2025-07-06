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الخصاونة يتابع سير امتحانات التوجيهي في لواء الوسطية

6 يوليو 2025
الخصاونة يتابع سير امتحانات التوجيهي في لواء الوسطية

وطنا اليوم:تابع مدير التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية الدكتور رعد الخصاونة، اليوم، سير امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2025، من خلال جولة ميدانية شملت عددًا من مراكز الامتحانات في لواء الوسطية، للاطمئنان على حسن سير الإجراءات ومستوى الانضباط داخل القاعات.

وخلال الجولة التي رافقه بها مدير مديرية البحث والتطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور ياسر العمري ورئيس قسم الرقابة الداخلية الأستاذ خالد طوالبه، أكد الدكتور الخصاونة على أهمية توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة للطلبة، تضمن أداءهم للامتحانات بكل يسر وطمأنينة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الناظمة للامتحان من قبل الكوادر الإشرافية والإدارية.

وثمّن الدكتور الخصاونة الجهود المبذولة من رؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة على الامتحان ، مثنيًا على تعاون المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية في دعم وإنجاح هذه المرحلة المهمة من المسيرة التعليمية.

وأشار إلى أن المديرية تتابع بشكل حثيث جميع الملاحظات لضمان توفير أعلى درجات الجاهزية والشفافية في تنفيذ الامتحان، مؤكدًا أن سلامة الطلبة وحقهم في أداء امتحاناتهم بكل عدالة يمثل أولوية قصوى لدى وزارة التربية والتعليم.


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