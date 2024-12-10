زهدي جانبيك يكتب : إغتيال الجيش السوري

كتب زهدي جانبيك
العداد وصل قصف 300 هدف سوري
الحمد لله على سلامة سوريا …
مهما حاولت كل القوى تغييرها بقيت صامدة وثابته على عقيدتها الاساسية …عقيدة الصبر الاستراتيجي
اسرائيل تعلن عن قصفها 300 هدفا سوريا …وتوسعها البري
رسميا ، سلاح الجو السوري خارج الخدمة … ويتبعه سلاح البحرية
ومع ذلك لا زالت سوريا بحلتها الجديدة ثابتة على “الصبر الاستراتيجي” …
التغيير الوحيد على هذه الاستراتيجية ان سوريا اليوم تخلت عن سياسة الاستنكار والاحتفاظ بحق الرد بالزمان والمكان المناسبين …
وتوجهت نحو السياسة العربية العامة المهترئة : “كما دخلناها سندخل الاقصى فاتحين”…
وهذه السياسة الاخيرة عادة تؤدي الى المرور بكل المدن العربية وتدميرها قبل العثور على الطريق إلى القدس .
طبعا في الجانب الاخر : اسرائيل ما زالت ثابتة على سياستها الدائمة بأن إجراءاتها مؤقتة … وتهدف الى حماية امنها.
المضحك المبكي
ان اسرائيل خاطبت مجلس الامن لتبلغه انها اعتدت على الجولان … قبل ان تقدم “أي جهة سورية” شكوى الى مجلس الامن على الاعتداءات الاسرائيلية.. .
مبارك التحرير والاستقلال لسوريا
مبارك للقوات الاممية في المنطقة العازلة انضمامها الى سياسة الصبر الاستراتيجي.
مبارك لإسرائيل دخول قواتنا الى عمق الأراضي السورية، وليس المنطقة العازلة فقط …
ملاحظة:
القواتةالاسرائيلية التي دخلت سوريا وجدت كاميرات تلفزيونية تصورها ببث حي ومباشر، ولم تجد من يطلق عليها رصاصة مسدس