زهدي جانبيك يكتب : إغتيال الجيش السوري

كتب زهدي جانبيك

العداد وصل قصف 300 هدف سوري

الحمد لله على سلامة سوريا …

مهما حاولت كل القوى تغييرها بقيت صامدة وثابته على عقيدتها الاساسية …عقيدة الصبر الاستراتيجي

اسرائيل تعلن عن قصفها 300 هدفا سوريا …وتوسعها البري

رسميا ، سلاح الجو السوري خارج الخدمة … ويتبعه سلاح البحرية

ومع ذلك لا زالت سوريا بحلتها الجديدة ثابتة على “الصبر الاستراتيجي” …

التغيير الوحيد على هذه الاستراتيجية ان سوريا اليوم تخلت عن سياسة الاستنكار والاحتفاظ بحق الرد بالزمان والمكان المناسبين …

وتوجهت نحو السياسة العربية العامة المهترئة : “كما دخلناها سندخل الاقصى فاتحين”…

وهذه السياسة الاخيرة عادة تؤدي الى المرور بكل المدن العربية وتدميرها قبل العثور على الطريق إلى القدس .

طبعا في الجانب الاخر : اسرائيل ما زالت ثابتة على سياستها الدائمة بأن إجراءاتها مؤقتة … وتهدف الى حماية امنها.

المضحك المبكي

ان اسرائيل خاطبت مجلس الامن لتبلغه انها اعتدت على الجولان … قبل ان تقدم “أي جهة سورية” شكوى الى مجلس الامن على الاعتداءات الاسرائيلية.. .

مبارك التحرير والاستقلال لسوريا

مبارك للقوات الاممية في المنطقة العازلة انضمامها الى سياسة الصبر الاستراتيجي.

مبارك لإسرائيل دخول قواتنا الى عمق الأراضي السورية، وليس المنطقة العازلة فقط …

ملاحظة:

القواتةالاسرائيلية التي دخلت سوريا وجدت كاميرات تلفزيونية تصورها ببث حي ومباشر، ولم تجد من يطلق عليها رصاصة مسدس