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توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن

3 ديسمبر 2024
توقيف موظف سابق في أمانة عمان احتال على مواطن

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه توقيف موظف سابق في أمانة عمان لمدة أسبوع في مركز اصلاح وتأهيل ماركا.
وفي التفاصيل فإن هذا الموظف كان يشغل وظيفة رئيس شعبه وكان يدعي أنه يستطيع المساعدة بتأمين وظائف في الأمانة كما قام باصطناع قرار اغلاق محل وادعى أنه يستطيع إلغاء قرار الإغلاق وكان يطلب مبالغ مالية لقاء ذلك.
واسندت النيابة العامة للمشتكى عليه جرم الاحتيال وجرم استثمار الوظيفة.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد احالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق


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