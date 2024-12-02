مديرية مياه عجلون تطرح 11 عطاء بقيمة 1،2 مليون دينار

وطنا اليوم:طرحت مديرية مياه عجلون 11 عطاء بقيمة 1،2مليون دينار، من مخصصات مجلس المحافظة العام الحالي، وفق مدير مياه عحلون مالك الرشدان الاثنين.

وقال الرشدان إن المديرية طرحت جميع العطاءات العام الحالي، وسيتم البدء بتفيذ المشاريع قريبا داخل المحافظة وشملت صيانة شبكات صرف صحي وشبكات مياه وتمديد شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم.

وأضاف الرشدان أن مجلس المحافظة خصص 1،2 مليون دينار لقطاع المياه داخل المحافظة للعام المقبل لصيانة شبكات صرف صحي وشبكات مياه وتمديد شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم داخل المحافظة.

وبين الرشدان بأنه سيتم طرح عطاء إعادة تأهيل وصيانة 4 محطات مياه داخل المحافظة؛ وهي محطة قنطرة وراسون وباعون وعين جنا .

وأشار بأنه عند الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة المحطات سيتم رفع كفاءة المحطة واستغلال المياه بشكل أكبر؛ ولضمان وصول المياه إلى المناطق المرتفعة داخل المحافظة.