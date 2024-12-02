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إضافة خدمة عدم ممانعة سفر على تطبيق سند

2 ديسمبر 2024
إضافة خدمة عدم ممانعة سفر على تطبيق سند

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق خدمة عدم ممانعة سفر على تطبيق سند بالتعاون مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات حكومية تُلبّي احتياجات المواطنين.
وتتيح الخدمة الجديدة للمواطنين وأولياء الأمور إمكانية تقديم طلب الحصول على عدم ممانعة سفر بسهولة وسرعة عبر تطبيق سند وبدون اي تكاليف مادية، مما يوفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة المراكز الأمنية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها وتماشياً مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية على تطبيق سند، الذي يُعد المنصة الموحدة للخدمات الحكومية، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى تحديث تطبيق سند للاستفادة من الخدمة الجديدة.


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