البريزات طبيب العظام البارع والمتميز

وطنا اليوم – يقوم بعمليات تثبيت الكسور المعقدة بشكل طاريء وتبديل المفاصل بشكل مبرمج مما خفف على المواطنين البحث عن أسرة في مستشفيات مركزية رغم صعوبة عمليات العظام من الناحية التقنية في المستشفيات النائية إضافة الى استقبال اعداد كبيرة بالعيادات ومعالجة جميع المرضى بالطرق المثلى انه الدكتور الانسان البارع والمتميز يزيد البريزات طبيب العظام في مستشفى الاميرة سلمى / ذيبان عيادة العظام علماً بأنه كان مستشفى تحويلي منذ تاسيسه والدكتور البربزات وقبل اربع سنوات في عام 2020 منذ انتقاله للمستشفى يقوم بهذه العمليات ومن بينها عمليات نوعية لمرضى يعانون من كسور معقدة في الترقوة واجراء عمليات دقيقة ومعقدة لكسور لمرضى في مختلف أنحاء الجسم وعمليات تثبيت الكسور المعقدة وتركيب المفاصل وغيرها الكثير والديسك ” وآلامه وتبعاته وعلاجه وإجراء عمليات معقده وصعبه.

وأجرى الدكتور البريزات عمليات كبرى في جراحة العظام والتي تحتاج إلى مراكز متقدمة ومتطورة. وكذلك العمل على تثبيت أغلب انواع الكسور بطريقة طارئة وتبديل المفاصل بطريقة مبرمجة بما يتناسب مع امكانات المستشفى والتي هي جزء من العمليات الدورية بمستشفى الاميرة سلمى في ذيبان والتي تخفف العبئ على المستشفيات المركزية وعلى المواطن في آن واحد .

وعبر كثير من المرضى وذويهم عن عظيم شكر هم وامتنانهم للدكتور البريزات على ما بذله ويبذله من جهود كبيرة واستثنائية في تعامله مع المرضى والمراجعين ومتابعته الحثيثة لهم والاطمئنان عليهم والتي تكللت جميعها بالنجاح وله الدور الكبير برفع كفاءة قسم العظام بالمستشفى بشكل عام والذي أصبح متطوراً بالقيام بالعمليات مثل تثبيت الكسور المعقدة و تركيب المفاصل و غيرها.

لا يسعنا الا ان نقدم شكرنا وتقديرنا لهذا الطبيب الإنسان البارع الدكتور يزيد البريزات الذي يعمل بصمت وبكفاءة عالية ونال سمعة طيبة لدى الجميع ممن تعامل معهم وأشرف على علاجهم ومتابعتهم مما كان له أطيب الأثر في نفوسهم.