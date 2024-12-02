الصفدي: الناس في قطاع غزة جوعى ولا بد من التحرك الآن

الصفدي: الأردن قام بكل ما في وسعه لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

الصفدي: نحن بحاجة إلى تمكين الأمم المتحدة من توزيع المساعدات في قطاع غزة

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الناس في قطاع غزة جوعى ولا بد من التحرك الآن.

وأضاف الصفدي في كلمة له خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، الاثنين: “يجب ممارسة كل أشكال الضغط الممكنة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وأوضح الصفدي، أن الأردن بذل كل ما في وسعه لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه يجب تمكين الأمم المتحدة من توزيع المساعدات في قطاع غزة.

الصفدي قال، إن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن المستوطنين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية وهذا يدعو إلى مزيد من الدمار والتطرف.

وأضاف أن الأردن طور خطة لتقييم حجم المساعدات الإنسانية المطلوبة في قطاع غزة، وبما لا يقل عن 250 شاحنة يوميا.

وشدد الصفدي على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للأزمة، وليس هناك خطوات حقيقية على أرض الواقع لتطبيقه.

وأكد على أهمية يجب وقف الكارثة في غزة ووقف فوري لاطلاق النار ، مضيفا: “علينا أن نضغط على الأطراف المعنية لإنهاء الحرب على قطاع غزة”.

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة الاثنين، مؤتمرا دوليا لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، تحت عنوان: “عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة”.

ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم دولي واسع للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتعزيز حجم المساعدات الإنسانية، من خلال التعامل مع الكارثة الإنسانية الحالية، وتوفير متطلبات التعافي المبكر في القطاع، حيث يتناول المؤتمر الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية، والتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة للدفع نحو إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والسعي لوقف إطلاق النار وإحلال السلام.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال، إن: “الوضع في غزة مروع وكارثي” وذلك خلال مؤتمر القاهرة.

وقال غوتيريش في خطاب تلته مساعدته أمينة محمد، إن “كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض الطرف. حان الوقت للتحرك”.