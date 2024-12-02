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أمين عمّان: قدمنا تعويضات عادلة لسكان وتجار منطقة المحطة

2 ديسمبر 2024
أمين عمّان: قدمنا تعويضات عادلة لسكان وتجار منطقة المحطة

وطنا اليوم:قال أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة خلال زيارته موقع المحطة، إن أمانة عمان ستنهي اليوم أعمال إزالة الاعتداءات في الموقع وذلك ضمن خطتها لتطوير أحياء عمان، حيث يعتبر هذا الموقع الثالث الذي يتم فيه إعادة تطوير وإزالة للاعتداءات على الشوارع العامة وعلى الأراضي المملوكة لأمانة عمان.
وأضاف الشواربة أنه سيتم العمل على تحويل الموقع إلى حديقة عامة تخدم سكان المنطقة.
وأشار إلى أن الأمانة قدمت تعويضات لسكان وتجار المنطقة انطلاقا من دورها الاجتماعي والإنساني، وأن هذه التعويضات عادلة استنادا إلى تقديرات قانون الاستملاك.
وأوضح الشواربة أن الأمانة مستمرة في خطتها لإعادة تطوير الأحياء و إزالة العشوائيات وأي مخالفات على الطرق العامة وممتلكات أمانة عمان في مواقع وأحياء أخرى ضمن حدودها، مشيرا إلى أنها بصدد الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الاستملاك التي تهدف من خلالها الأمانة إلى خدمة المدينة و سكانها.


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