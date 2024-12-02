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استياء في عمان والزرقاء والسلط، من فصل الكهرباء بسبب الفواتير

2 ديسمبر 2024
استياء في عمان والزرقاء والسلط، من فصل الكهرباء بسبب الفواتير

وطنا اليوم:أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من فصل التيار الكهربائي عنهم في عمان والزرقاء والسلط، بمجرد وصول المبلغ المترتب عليهم من فواتير إلى 50 دينارًا.
وأشار المواطنون إلى أنهم يواجهون صعوبة في إعادة التيار، حيث يتعين عليهم دفع 50% من المبلغ المستحق لإعادة الخدمة.
كما ذكروا أن الشركة تفرض غرامة قدرها 3 دنانير لإعادة التيار، مضيفين:”في كل مرة يتم دفع الغرامة، يضاف دينار آخر على المبلغ نفسه في حال تكرار عملية فصل التيار من قبل الشركة”.
وأضاف المواطنون أنهم يتفاجؤون عند محاولة دفع فواتيرهم عبر النظام الإلكتروني، بعدم قبول النظام دفع 50% من المبلغ، إذ لا يتعامل النظام إلا مع آلية دفع المبلغ كاملًا دون توفير خيار آخر.
وأثارت هذه الممارسات استياء المواطنين، الذين طالبوا بحل سريع لهذه المشكلات وتحسين الخدمة المقدمة لهم.
وحسب حديثهم تتزامن القرارات التي وصفوها بـ”التضيقية” مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها شريحة واسعة من أبناء الوطن.
فيما علم أن قرار فصل التيار الكهربائي في حال وصول قيمة الفواتير إلى 50 دينارا صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن


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