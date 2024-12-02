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البوليفارد يفتتح موسم عيد الميلاد المجيد بأجواء ساحرة*

2 ديسمبر 2024
البوليفارد يفتتح موسم عيد الميلاد المجيد بأجواء ساحرة*

وطنا اليوم_عمّان، كانون الأول 2024: مع حلول موسم الأعياد المجيدة، تجهّز البوليفارد لإضفاء البهجة على تجربة الزوّار من خلال أجوائه الساحرة وإتاحتها للجميع مجانًا ابتداءً من يوم الأحد الموافق الأول من كانون الأول من العام الجاري حتى بداية عام 2025؛ وذلك حرصًا على التواصل مع ضيوف البوليفارد وزواره ومشاركتهم مختلف المناسبات والأعياد.

بدأت الفعاليات بالتقليد السنوي المُبهِج لإضاءة شجرة الميلاد المجيد الرئيسية التي تُعدّ معلمًا مُهمًّا يجمع الزوّار في صورٍ تذكارية مميزة، ورافق ذلك عرضٌ استعراضي ساحر ضم مؤدّين يمشون على سيقان خشبية، وعازفي طبول، وفناني ألعاب بهلوانية، مما أدخل الزوّار في أجواء استثنائية.

ولتعمّ أجواء العيد المجيد جميع الأرجاء، زُيِّن الممشى بمختلف مناطقه بتماثيل كسارة البندق الشهيرة تماشيًا مع عنوان الفعاليات لهذا العام “لحن كسارة البندق The Nutcracker Melody”، والأجراس، والأنفاق المزخرفة والإكسسوارات المضيئة، واللافتات الزاهية التي ملأت المكان.

وإضافةً إلى زينة المكان، ينتظر الزوّار أيضًا طوال فترة الفعاليات الكثير من الأنشطة الترفيهية والعروض الكرنفالية والتحديات الممتعة التي تناسب الجميع على اختلاف أعمارهم، وتزيد الأجواء اندماجًا وحماسةً وبهجة.

واستكمالًا لتقديم تجربة متميزة ومنظمة للزوّار، كُشِف لأول مرة عن تطبيق البوليفارد للهواتف الذكية ، وقدّم لهم فريق الإرشاد توضيحًا حول ميزاته وكيفية استخدامه.

تأتي هذه الفعاليات تأكيدًا لمكانة البوليفارد بوصفه وجهة رئيسية للعائلات ومحبي الأجواء المميزة، لا سيما أنّه يُقدّم لهم خلال هذا الموسم 2024/2025 أجواءً مميزة وأنشطة تُناسب الجميع، بالشراكة مع البنك الأهلي الأردني والملكية الأردنية وقناة رؤيا.


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