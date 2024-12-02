3.9 مليار دينار استثمارات دول الخليج العربي في بورصة عمان

وطنا اليوم:بلغ إجمالي قيمة الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في بورصة عمان لغاية تشرين الأول الماضي 3.9 مليار دينار بعدد 5474 مساهمة و 1.4 مليار ورقة مالية.

وبحسب إحصائية غرفة تجارة عمان، توزعت الاستثمارات على المملكة العربية السعودية بقيمة 1.042 مليار دينار بعدد مساهمات 2413 مساهمة، فيما بلغ عدد الأوراق المالية 435.1 مليون ورقة ما جعلها تأتي بمقدمة دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر استثمارا في بورصة عمان.

وحلت الكويت ثانيا لجهة حجم الاستثمارات في بورصة عمان لغاية شهر تشرين الأول الماضي بقيمة إجمالية بلغت 1.001 مليار دينار، بعدد مساهمات 2131، بـ 260.8 مليون ورقة.

ووفقا للمعطيات التي جمعتها الغرفة استنادا على أرقام صادرة عن البورصة، وصل حجم الاستثمارات البحرينية في بورصة عمان نحو 853 مليون دينار، بعدد مساهمات 96 مساهمة، فيما بلغ عدد الأوراق المالية 380.1 مليون ورقة.

وأشارت المعطيات الإحصائية، الى ان حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان لغاية شهر تشرين الأول الماضي، بلغت نحو 523 مليون دينار، بمساهمات عددها 430، فيما وصل عدد الأوراق المالية إلى 197.5 مليون ورقة.

ووصلت استثمارات دولة الإمارات العربية المتحدة في بورصة عمان خلال الفترة نفسها الى 418 مليون دينار، بعدد مساهمات 290 مساهمة، وعدد الأوراق المالية بلغت 112 مليون ورقة.

كما بلغت استثمارات سلطنة عمان في بورصة عمان لغاية تشرين الأول الماضي ما قيمته 32 مليون دينار، بمساهمات عددها 114، وبلغ عدد الأوراق المالية 7.4 مليون ورقة.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي هي السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عمان