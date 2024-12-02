ضبط مركبة تسير بسرعة 206 كم على الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:شهدت الطرق الخارجية صباح الأحد نشاطا مروريا على كافة الطرق وعلى وجه الخصوص مركبات الشحن وحافلات النقل العام.

واستعرض التقرير المروري اليومي أبرز ما تم التعامل معه خلال الساعات الـ 24 الماضية وكان أبرزها التعامل فجر اليوم مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق الصحراوي ونتج عن الحادث إصابتين كما تم أمس التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي بالقرب من جسر الكرك باتجاه عمان ونتج عن الحادث إصابتين أيضا وعللت أسباب هذه الحوادث بعدم أخذ احتياطات السلامة المرورية اللازمة أثناء القيادة وتغيير المسرب بشكل مفاجئ.

وأشار التقرير لضبط العديد من المخالفات الخطرة (كاستخدام الهاتف النقال، وعدم التقيد بالمسارب وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، والمسير بعكس اتجاه السير، وقطع الجزر الوسطية من الأماكن غير المخصصة) حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة 206 كلم بالساعة على الطريق الصحراوي بمنطقة محطة الأبيض الأمنية.

من جانبه أكد مندوب إدارة السير الانتشار الواسع لكوادر السير في كافة مناطق الاختصاص للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وضمان الوصول الآمن للمواطنين إلى وجهاتهم المختلفة مضيفاً أن جميع الطرق تشهد حركة سير نشطة ولا عوائق تؤثر على انسيابية الحركة المرورية خلال الفترة الصباحية.

وأشار إلى أنه لم يتم التعامل خلال ال24 ساعة الماضية مع أي عوائق تؤثر على حركة المرور أو تعطل للمركبات ما يدل على وعي المواطنين واستجابتهم للإرشادات ضمن حملة شتاء آمن ومتابعتهم لجاهزية وصلاحية مركباتهم مؤكدا أن جاهزية المركبة وصلاحيتها للمسير على الطرقات أثناء فصل الشتاء من شروط القيادة الآمنة التي تجنبهم وقوع الحوادث.

ودعا السائقين إلى ضرورة التقيد التام بقواعد وأولويات المرور خاصة في فصل الشتاء وضرورة التروي والتأني أثناء القيادة على الطرق خلال فترة المساء المتأخر والصباح الباكر مؤكداً أن خلو الطرق من المركبات خلال هذه الفترات لا يعني إمكانية زيادة السرعة أثناء القيادة.

وأكد ضرورة الالتزام بالمسرب المخصص للمسير خاصة على مداخل الأنفاق والجسور وأثناء الوقوف على الإشارة الضوئية لتجنب إرباك حركة السير ووقوع الحوادث.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بقطع الطريق من الأماكن المخصصة واستخدام الممرات الآمنة كالجسور والأنفاق لتجنب حوادث الدهس.