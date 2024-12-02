مهيدات : معظم الإغلاقات العام الحالي كانت لمطاعم شعبية

وطنا اليوم:قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، إن نسبة المخالفات على المنشآت انخفضت خلال عام 2024 إلى أقل من 4% مقارنة بالعام الماضي، وإغلاقات المنشآت لم تتجاوز 1%.

وأضاف مهيدات صباح الاثنين، أن معظم الإغلاقات في عام 2024 كانت لمطاعم شعبية بسبب استخدام مواد بشكل متكرر مثل الزيوت وإدخال مواد منتهية الصلاحية في تصنيع الأطعمة.

ولفت إلى انخفاض نسبة المخالفات المرصودة خلال موسم زيت الزيتون مقارنة بالأعوام السابقة، مضيفا أن صفائح الزيت المخالفة لم يتجاوز عددها الـ 250.

وبين مهيدات أن الرقابة على الأدوية والأغذية تأتي ضمن خطة شاملة للمؤسسة تضمن استمرارية الرقابة على مختلف المنشآت.

وأشار إلى أن فرق الرقابة تتلف الأغذية على الفور إذا وجدت صلاحيتها منتهية، وإيقاف المنشأة عن العمل، بالإضافة إلى تحويلها للنائب العام.

وأوضح أن المؤسسة لديها 120 مفتشا ميدانيا في المملكة، يراقبون باستمرار المنشآت، مضيفا أن المؤسسة تعمل على زيادة عدد المفتشين في المرحلة المقبلة.