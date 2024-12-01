نتنياهو: إسرائيل تراقب التطورات في سوريا من كثب

وطنا اليوم:قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن، “إسرائيل” تراقب التطورات في سوريا من كثب.

وأضاف نتنياهو: “نراقب الأحداث في سوريا باستمرار. نحن مصممون على الدفاع عن مصالح إسرائيل الحيوية، والحفاظ على إنجازات الحرب” وذلك خلال زيارته لمجندين جدد في الجيش في قاعدة بوسط إسرائيل.

وشنت فصائل مسلحة في مدينة حلب السورية شرقي محافظة إدلب، هجوما الأربعاء، اجتاحوا خلاله بلدات وقرى في محافظة حلب بشمال غرب البلاد.