صحافة العقبة تسلط الضوء على شركة مياه العقبة

وطنا اليوم_المهندس اللوزي: 84 مليون دولار لمشاريع لتحسين قطاع المياه في إقليم الجنوب

العقبة – عمر الصمادي … تسلط صحافة العقبة الضوء على واحدة من اهم الشركات في المحافظة على الاطلاق، حيث تشكل شركة مياه العقبة ركيزة اساسية في منظومة الخدمات والبنية التحية لبيئة الاعمال ومناخ الاستثمار والسكان لتحقيق الامن المائي المستدام ، حيث قبلت ادارتها التحدي وكسبته عن جدارة، واستطاعت ان تتفوق وتقدم انموذج للإدارة المثلى لقطاع المياه، وفق اعلى التقنيات والتكنولوجيا على مستوى المملكة والعالم ، وتمكنت من إدامة التزويد وتلبية الطلب الشديد على المياه لأغراض الشرب او للاستثمار، اخذة بعين الاعتبار الاثار والتغييرات الديموغرافية للمياه الجوفية، والنمو السكاني والاستثماري السريع، بعد اعلان العقبة منطقة اقتصادية خاصة، وتغير المناخ والطلب المفرط المتزايد على المياه.

اللقاء الأول الذي جرى اليوم في مقر شركة مياه العقبة، وجمع مدير عام الشركة المهندس مفيد اللوزي وكبار المدراء فيها، مع ممثلي وسائل الاعلام والصحفيين في العقبة، حمل في طياته رسائل قوية ترسخ لمبدأ الشفافية والشراكة والانفتاح على الاعلام والمواطنين، التي ستتبعها تعهدات واستراتيجية الشركة، تحت ظلال الرؤية الملكية السامية الشاملة للعقبة ودور الاعلام كركيزة حصيفة ومنصة قوية تسهم في جعل العقبة الوجهة العالمية الأكثر جذبا وللسياحة والاستثمار والسكن وريادة الاعمال.

بدأ المهندس اللوزي حديثة مرحبا بالإعلاميين، مؤكدا على ان علاقتهم تشاركية مع شركة المياه وهي محور مفصلي تبادلي بغية تكامل الأدوار بما ينعكس على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها الشركة الطامحة الى تقليل كلف الفواتير على المستهلكين مستقبلا وفق خطة طموحة لإدخال احدث ما توصل اليه العالم في هذا المجال مسلطا الضوء على منجزات الشركة التراكمية على مدى السنوات، والبيئة الداعمة التي وفرتها الحكومة، لخدمة قطاع المياه على مستوى المملكة، وبشكل خاص في العقبة وإقليم الجنوب، ودور الشركة المحفّز للفرص الاستثمارية في العقبة الخاصة، لما تتمتع به من سمعة مرموقة جعلت التزود بالمياه في مدينة العقبة يعمل على مدار الساعة، مما يدعم بيئة الأعمال.

ولفت المهندس اللوزي الى التطور الكبير في الشركة والمواكب لأعلى الممارسات العالمية، عبر تطبيق احدث التقنيات التكنولوجية في إدارة المياه ، لتصبح شركة مياه العقبة أنموذجا على مستوى المملكة، مما يضع امام ادارتها الجديدة تحديا لمواصلة هذا التميز وتطويره وادامته، والحرص على تحقيق الأثر الإيجابي وراء منجزات الشركة بما يلبي طموح زبائنها في مختلف القطاعات ويعزز الثقة بها عن جدارة ، مبينا ان أي تبني للتكنولوجيا المتقدمة عالميا لا بد ان ينعكس على مستوى وجودة الخدمة المقدمة لمن يطلبها وتحقيقا لتقليل كلفة الفتورة على المستخدم.

84 مليون دولار منحة من (USAID)

وفي حديثه اعلن المهندس اللوزي حصول قطاع المياه في اقليم الجنوب على منحة مقدمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) قيمتها 34 مليون دولار، لتنفيذ مشاريع تحسين وتجديد شبكات المياه في اقليم الجنوب بالإضافة الى مشاريع بكلفة تقديرية تصل الى 50 مليون دولار على شكل تمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وبنك الاستثمار الأوروبي EIB للمساهمة في انشاء خط انابيب مدعم واضافي للخط الحالي الممتد من الديسي الى مدينة العقبة وانشاء خزان مياه جديد بسعة 17 الف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب.

وبين المهندس اللوزي ان العطاء سيطرح للتنفيذ في الربع الاول من العام القادم ويستمر مدة اقصاها ثلاث سنوات، لاستكمال كافة اجزاء المشروع الذي سيكون هو الحل الامثل لمواكبة النمو السكاني المتزايد في محافظة العقبة.

خطة قصيرة الامد

ونوه اللوزي الى ان شركة مياه العقبة تعمل حاليا بخطة قصيرة الامد لمكافحة كافة اشكال الاعتداءات على شبكات المياه وضبطها وانهائها، ويحد من فاقد المياه الذي تبلغ نسبته ما يقارب (30.5 % ) كما هو في نهاية عام 2023 من كميات المياه المستخرجة من الابار الجوفية.

فيما يتمثل الجزء الثاني من الخطة على تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالتعاون مع شركة ( كيمابكو) لتوفير مياه لكافة الصناعات المتواجدة على الشاطئ الجنوبي بطاقة تصل الى 500 متر مكعب في الساعة وهو ما يكفي حاجة تلك الصناعات وتوفير المياه الصالحة للشرب التي تزود بها الشركات حاليا لإتمام عمليات التصنيع.

شركة ذكية بالكامل

وبين مدير عام الشركة انها في طور التحول الى شركة ذكية بالكامل بعد تركيب العدادات الذكية والعمل على تجهيز تطبيق الكتروني يمكن المشترك من تحديد كميات المياه التي يستهلكها لحظة بلحظة لمعرفة ما عليه من التزامات مالية من خلال الهاتف، مشيرا الى ان اي تطور تقني سينعكس على جودة الاداء والخدمة المقدمة للمشتركين ويخفف من التنقل وهدر الوقت في المراجعات والزيارات الوجاهية للشركة ويحد من استهلاك المياه غير المبرر في الكثير من الأحيان.

مشروع الناقل الوطني

وبين المهندس اللوزي ان مشروع الناقل الوطني الجديد، يعد احد اهم المشاريع الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الامن المائي، وهو يجري كما هو مخطط له، وان تنفيذ هذا المشروع سيضع حلولا لشح المياه على المستوى الوطني، عبر تغطية احتياجات المملكة من المياه الصالحة للشرب للخمسين سنة القادمة، موضحا ان كلفة فاتورة المياه على المستهلك هي الاقل بين كافة الخدمات المقدمة له من مختلف القطاعات الخدمية الأخرى، على الرغم من انها تشكل اهم خدمة واكثرها تماسا مع تفاصيل الحياة اليومية.

غرفة التحكم الالكترونية

واطلع مدير عام الشركة الصحفيين على غرفة التحكم الالكترونية الخاصة بالشركة، والتي تبين كافة خطوط وانابيب وخزانات المياه والتدفق من الابار والتزويد للمستهلكين لحظة بلحظة ووفق افضل المعايير الدولية المتبعة بهذا الخصوص.

وكان الصحفيون قد اشاروا الى ان الصحافة شريك اساس وحيوي لكافة القطاعات وعلى رأسها قطاع المياه مبدين رغبتهم في مواكبة التطور الذي تشهده الشركة يوما بيوم ومتابعة شكاوي المنتفعين وعرض المنجزات للراي العام وفق ما هو على ارض الواقع معتبرين ان الدور الذي تقوم به الصحافة هو دور رديف ومساند لمسيرة الوطن التنموية.

مشهد نابض بالإنجاز والعلم والارقام يواكب تقنيات العالم المتطور، قدمه المهندس اللوزي اليوم للصحفيين بفكر يستشرف المستقبل المزدهر يجعل من العقبة الخاصة وجهة لا مثيل لها لأولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق النجاح في مشهد الأعمال العالمي، أكد فيه بأن الاعلام هو السلطة الرابعة التي تراقب وتحاسب، ولهذا نمد يد الشراكة والتفاعل مع مختلف وسائل الاعلام لنتمكن من تحقيق الرؤية وايصال الرسالة وحل اية مشكلات قد تواجهنا.