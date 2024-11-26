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05:14
الاحتلال يجدد غاراته على بيروت
04:03
بايدن: لبنان وإسرائيل يقبلان وقف إطلاق النار .. ولا انتشار أميركي جنوبا
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عاجل – إعلام إسرائيلي: بموجب الاتفاق يتوقف حزب الله أولا عن الهجوم
02:02
الأردن .. تفاصيل حادثة سرقة مبلغ مالي من نادي البقعة
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البطاينة: ارتفاع ملحوظ بالأحمال الكهربائية جراء المنخفض بالأردن
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اتفاق لبنان وإسرائيل.. هل يشكل بداية النهاية لحزب الله؟
23:21
لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة
22:45
مجمع اللغة العربية الأردني يعقد مؤتمره الثاني للذكاء الاصطناعي
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من الخدمات إلى القيم: البلديات شريك في تعزيز الانتماء للوطن
22:23
“رويتز” : مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق على اتفاق وقف النار مع لبنان
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عربي دولي
“رويتز” : مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق على اتفاق وقف النار مع لبنان
26 نوفمبر 2024
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24 ساعة
05:14
الاحتلال يجدد غاراته على بيروت
04:03
بايدن: لبنان وإسرائيل يقبلان وقف إطلاق النار .. ولا انتشار أميركي جنوبا
03:15
عاجل – إعلام إسرائيلي: بموجب الاتفاق يتوقف حزب الله أولا عن الهجوم
02:02
الأردن .. تفاصيل حادثة سرقة مبلغ مالي من نادي البقعة
01:38
البطاينة: ارتفاع ملحوظ بالأحمال الكهربائية جراء المنخفض بالأردن
00:12
اتفاق لبنان وإسرائيل.. هل يشكل بداية النهاية لحزب الله؟
23:21
لابيد يطالب باتفاق يعيد الأسرى الإسرائيليين من غزة
22:45
مجمع اللغة العربية الأردني يعقد مؤتمره الثاني للذكاء الاصطناعي
22:30
من الخدمات إلى القيم: البلديات شريك في تعزيز الانتماء للوطن
21:35
صحافة العقبة تسلط الضوء على شركة مياه العقبة
21:16
الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية
20:55
الاحتلال يمنع إدخال المساعدات إلى غزة وسط ظروف إنسانية كارثية
وفيات
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مجهر وطنا اليوم
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منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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بني مصطفى تفتتح معرضاً فنياً تشكيلياً للموهوبين في جرش
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