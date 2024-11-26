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“رويتز” : مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق على اتفاق وقف النار مع لبنان

26 نوفمبر 2024
“رويتز” : مجلس الوزراء الاسرائيلي يوافق على اتفاق وقف النار مع لبنان

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