بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يمنع إدخال المساعدات إلى غزة وسط ظروف إنسانية كارثية

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يمنع إدخال المساعدات إلى غزة وسط ظروف إنسانية كارثية

وطنا اليوم:قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إسرائيل تمنع منذ أكثر من عام إدخال الأغطية والملابس والأحذية إلى قطاع غزة، بما يشمل احتياجات الأطفال، في ظل دخول موسم برد قارس وظروف إنسانية كارثية.
وأشار الأورومتوسطي، في بيان له اليوم، إلى دخول فصل الشتاء الثاني منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، في ظل نقص شديد في الملابس والأحذية التي مُنع دخولها من معابر القطاع منذ اليوم الأول للحرب، ما عدا بعض الكميات التي دخلت كجزء من المساعدات الإنسانية، والتي تم توزيعها على جزء صغير من النازحين الذين يبلغ عددهم نحو مليوني شخص.
وقال الأورومتوسطي إنه لا يوجد أي مبرر أو ضرورة عسكرية في القانون الدولي تسمح بمنع إدخال هذه الأساسيات إلى السكان المدنيين، مشيرًا إلى أن إسرائيل تفرض قيودًا على دخولها في إطار سعيها لفرض ظروف معيشية قاسية على الفلسطينيين تؤدي إلى هلاكهم الفعلي، وذلك ضمن جريمة الإبادة الجماعية الشاملة التي ترتكبها هناك.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن إجمالي ما يدخل إلى قطاع غزة من شاحنات في الفترة الماضية لم يتجاوز الـ6% من الاحتياجات اليومية للسكان، وأغلب ذلك يتعلق بمواد غذائية، ولم يتعد ما يخص الملابس والأحذية الـ0.001 %، وهو ما تسبب في أزمة حقيقية، خاصة أن إسرائيل دمرت ما لا يقل عن 70% من منازل القطاع وغالبية المحال التجارية والأسواق، بما فيها الخاصة ببيع الملابس، فضلًا عن تقييد تنسيقيات إدخال البضائع للتجار.
ويُترك مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، دون ملابس كافية تحميهم من البرد القارس مع دخول فصل الشتاء، في ظل بقاء الغالبية العظمى من النازحين في خيام لا تقيهم البرد والمطر. وقال الأورومتوسطي إن هذه الظروف الكارثية تنذر بزيادة تعرض الفلسطينيين لأمراض خطيرة، مثل التهابات الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض المرتبطة بالبرد، في ظل عدم توفر العناية الطبية اللازمة.
وتزداد حدة الوضع بسبب النقص الحاد في الأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الأمراض الناتجة عن البرد، وهو ما يُعزى بشكل مباشر إلى الحصار التعسفي الذي تفرضه إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن شح الغذاء وقلة تنوعه، مع اعتماد السكان بشكل كبير على الأطعمة المعلبة، أضعف أجهزة المناعة لديهم، ما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:35

صحافة العقبة تسلط الضوء على شركة مياه العقبة

21:16

الحكومة توافق على إجراءات لتصويب أوضاع العمالة السورية

20:48

أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

20:45

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثابت على مواقفه تجاه أمته وعصي على التحديات

20:20

تصريحات صلاح تثير الجدل.. لم يتبق سوى 36 يوما

20:11

ضبط شخص ينتحل صفة طبيب أسنان في العقبة

19:32

لاول مرة .. الدين العام للسعودية يقترب من 1.2 تريليون ريال

19:23

البروفيسور تحسين منصور باشر عمله في الاردنية

19:20

إعلام إسرائيلي: بايدن يعلن الليلة وقف إطلاق النار بلبنان

19:13

ضبط 10 أطنان تبغ ومعسل و60 ألف علبة جوس مخالفة

19:05

الملك يؤكد استمرار الأردن بتقديم المساعدات الإنسانية للأهل في غزة

16:43

إسرائيل تضرب قلب بيروت وسط موجة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية

وفيات
وفيات الثلاثاء 26-11-2024شقيق وزير الزراعة في ذمة اللهوفيات الأحد 24-11-2024وفيات الجمعة 22-11-2024وفيات الخميس 21-11-2024