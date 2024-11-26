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أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

منذ ساعة واحدة
أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024

وطنا اليوم:استعرض الرياديون والمبتكرون المشاركون في برامج أورنج الأردن المجتمعية، المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، منتجاتها وخدماتها في النسخة العاشرة من منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2024 الذي نظمته جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية “إنتاج”.
واطلع معالي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، على ابتكارات ومشاريع البرامج المنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية عن قرب خلال زيارته لجناح الشركة.
وتضمنت هذه الابتكارات التي تفاعلت من خلالها الشركة مع الجمهور والخبراء مركبة “MARS-JO Rover” التي تم بناؤها وتصميمها وتصنيعها في مختبر التصنيع الرقمي في إربد لأغراض تعليمية، بهدف محاكاة عمليات استكشاف ودراسة الفضاء والبيئة المريخية.
كما قدمت الشركة استعراضاً شاملاً لرحلة الدعم المستمرة التي تنطلق من خلالها مع ريادييها في طريق طويل من النجاح، حيث أتاحت الفرصة للمشاريع المندرجة ضمن برنامجي BIG by Orange وحاضنة الذكاء الاصطناعي، للمشاركة في Startup Village Arabia، لاستقطاب الاستثمارات والتفاعل مع الخبراء وتعريف الجمهور بمنتجاتهم وخدماتهم التي تقدم حلولاً مجتمعية.
وشكل منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصة للتعريف بأبرز الاتجاهات التكنولوجية التي تعيد تشكيل جميع القطاعات. في هذا السياق، شملت مشاركة أورنج كذلك مشروع المستشفى الافتراضي الذي تم تصميمه في ملتقى الابتكار في عمان، ويوظف تكنولوجيا الواقع المعزز في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والتي من المتوقع أن تسهم في تحقيق معايير جديدة من خلال الخدمة المخصصة، ما يوفر الوقت والجهد لكل من الطبيب والمريض على حد سواء، وينعكس بالتالي على التجربة الكلية للمرضى ويحسن من خدمات الرعاية الصحية بصورة عامة.
وحظيت المشاريع المندرجة ضمن تحدي أورنج الصيفي 2024 بالفرصة لاستعراض ابتكاراتها في المنتدى وشملت مشروع ARFL الذي يقدم حلولاً لردم حفر الشوارع والذي سيشارك في نسخة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، ومشروع SAVERBOT المتخصص في تقديم المساعدة لفرق الإنقاذ للعثور على ناجين أثناء الكوارث والأزمات، ومشروع Deep-Sea Explorer المتخصص في تقديم حلول مبتكرة لاستكشاف وتصوير العوالم المائية باستخدام تقنيات حديثة، تعتمد على روبوتات الدرون المائية المتطورة.
ومن الجدير بالذكر أن أورنج الأردن قدمت رعايتها كشريك الاتصالات لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتMENA ICT Forum 2024 الذي عقد على مدار يومين في البحر الميت وشهد حضور حوالي 3000 زائر من الإقليم والعالم وذلك تحت عنوان “التكامل في الابتكار: استكشاف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo.


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