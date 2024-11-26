وزارة التعليم العالي تعلن عن توفر منح دراسية في النمسا

وطنا اليوم:تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية (كاملة وجزئية) للعام الجامعي 2025-2026 مقدمة من الوزارة الاتحادية للتعليم والعلوم والأبحاث والمؤسسات الأكاديمية النمساوية في جميع البرامج الدراسية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) و(دراسات ما بعد الدكتوراه) في تخصصات مختلفة، بحيث تغطي المنح الدراسية الكاملة جميع سنوات الدارسة. وتغطي المنح الدراسية الجزئية جزء من سنوات الدراسة، بالإضافة الى تغطية تكاليف المعيشة.

آلية التقديم

لمعرفة المزيد من المعلومات حول البرامج والمنحة يمكن للراغبين بالتقدم الاطلاع على الموقع الإلكتروني : www.grants.at

ولتقديم الطلب الدخول على الرابط:

https://www.scholarships.at/default.aspx?CMSPage=115

ملاحظات هامة:

* للاطلاع على قائمة الجامعات النمساوية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط: https://rce.mohe.gov.jo/RecognizedUniversities