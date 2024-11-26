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وزارة التعليم العالي تعقد ورشة توعوية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة

26 نوفمبر 2024
وزارة التعليم العالي تعقد ورشة توعوية في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع عدد من الشركات المتخصصة

وطنا اليوم:عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق والتعاون مع شركة Pure Analytica ورشة توعوية حول الذكاء الاصطناعي في حرم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قدمها الدكتور معتز الدبعي الرئيس التنفيذي للشركة، وبالتعاون مع شركة Neogensis Technical Solutions ممثلة بالشريك المؤسس م. معتز ربابعة، وشركة QUILL ممثلة بمديرها الأستاذ علاء خلايلة، والمحاضر م. وسن حواري، وذلك بحضور عدد من موظفي الوزارة من الفئة القيادية، والاشرافية، والمعنيين في تكنولوجيا المعلومات.
وتهدف الورشة التي نظمتها مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى رفع الوعي وبناء قدرات موظفي الوزارة في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى تطبيق توجهات رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق الغايات المرتبطة بها عبر استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتمكين القيادات من فهم أعمق لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومعرفة آثارها في تحسين الأداء الحكومي كما تضمنت الورشة استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعدد من المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا والابتكار في هذا المجال


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