مدير عام الغذاء والدواء يطلق مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية

وطنا اليوم:أطلق المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مشروع المراجعة الشاملة لإدارة الأدوية، وخلال فعالية انطلاقة المشروع بين مهيدات أن المشروع يمثل فكرة ريادية نحو تقديم خدمة ورعاية صيدلانية مثلى وتحقيق الوفر في الفاتورة العلاجية، ما يعزز السياحة العلاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف، أن المشروع خطوة متقدمة باتجاه تعزيز دور مهنة الصيدلة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية التي تحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية وبما يتماشى مع رؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، مشيرا إلى خروج انطلاقة المشروع بتوصيات أبرزها استحداث برنامج تدريبي لخريجي كليات الصيدلة لتعزيز الدور الفعال للصيدلاني ضمن المنظومة الصحية وتدريب خريجي كليات الصيدلة على تطبيق المشروع في الصيدليات المجتمعية، كرؤية مشتركة مع ذوي الاختصاص والأكاديمين والنقابيين.

وشهدت فعاليات انطلاقة المشروع حضورا مميزا، بمشاركة أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور مأمون الدبعي، وأعضاء الفريق المؤسس للدراسة الأولية للمشروع، وأمين عام الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني، ونائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتور فراس الحجي، وعضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور محمد أبو عصب وعمداء كليات الصيدلة في عدد من الجامعات الحكومية والخاصة وكوادر المؤسسة المعنية.

هذا وتضمنت الانطلاقة عرضا تعريفيا بالمشروع تناول خلاله ممثل الفريق المؤسس للمشروع، خبير إدارة الأدوية الدكتور أحمد الرصاصي، أهمية تطبيق برامج MTM في الصيدليات المجتمعية، للحد من التفاعلات الدوائية الضارة لدى كبار السن، وزيادة التزام المرضى بأدويتهم، ما يُسهم في تحسين نتائج العلاج وخفض تكاليف الفواتير الصحية، لا سيما مع تعزيز تدريب الصيادلة والتعاون بين الحكومة وشركات التأمين، مما يمكن هذه البرامج من أن تصبح خدمة أساسية تساهم في تعزيز نظام الرعاية الصحية، إضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في تطبيق خدمات إدارة العلاج الدوائي MTM ونتائجها الايجابية، لافتا إلى أن الدراسات العالمية أظهرت مساهمة تطبيق هذه البرامج في تقليل دخول المستشفيات بنسبة تصل إلى 30%، والتزام المرضى بأدويتهم بنسبة تزيد عن 50%، وبالتالي تحسين جودة الحياة وتقليل تكاليف العلاج