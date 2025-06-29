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الحملة الأردنية تشغل مخبزا بشكل تجريبي في شمال غزة

24 ثانية ago
الحملة الأردنية تشغل مخبزا بشكل تجريبي في شمال غزة

وطنا اليوم:شغّلت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية مخبزا بشكل تجريبي في شمال قطاع غزة، يخدم العديد من العائلات في شمال القطاع.
وقالت الحملة الأردنية في بيان، إنها بصدد تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات لتشغيل المخبز بشكل شبه يومي ليخدم أكبر فئة ممكنة.
وبحسب البيان يأتي هذا المخبز ليكون المخبز الثالث للحملة الأردنية والثاني العامل داخل قطاع غزة بعد مخبز جنوب القطاع في منطقة خان يونس، ومخبز جباليا الذي تم تدميره خلال العدوان.
وأوضح البيان أن هذا التدخل الإغاثي جاء في وقت يعاني فيه سكان القطاع من تراجع كبير في توفر الطحين والخبز، بسبب صعوبة دخول المساعدات ونقص المواد الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحملة تركز على توفير الخبز الطازج بشكل دائم ومستمر قدر المستطاع في القطاع كأولوية يومية ملحّة.


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