شاهد: مسيّرة إسرائيلية تقصف فلسطينيا يحمل كيسا من الطحين

وطنا اليوم:في مشهدٍ مؤلم، تنزف غزة أرواح آبائها الذين خرجوا بأمعائهم الخاوية يبحثون بين خطر الموت عن قوت صغارهم، كي يسدوا رمق جوعهم، بعد حرمانهم من الخبز لأيام طويلة.

ورغم الخطر، إلا أنه آثّر الزحفٌ نحو الموت، لأجل انتزاع كيسٍ طحين التي أصبح اقتناء أحدها حلم المجوّعين في قطاع غزة، والذين ذاقوا كل صنوف الموت.

فقد وثقت مشاهد قصف مسيّرة إسرائيلية بشكل مباشر فلسطينيا كان يحمل كيسا من الطحين ( الأغلى في العالم) على ظهره بحي الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وكان الفلسطيني يسير بشكل عادي في أحد الشوارع، وفجأة حدث انفجار قوي أدى إلى استشهاده على الفور وبقيت جثته ملقاة على الأرض إلى جانب كيس الطحين الذي كان يحمله.

وتظهر الصور لحظة استشهاد المواطن الفلسطيني الذي حصل للتو على كيس طحين.

ويأتي هذا الاستهداف في الوقت الذي شهدت فيه الأيام الأخيرة استشهاد مئات الفلسطينيين في مجازر استهدفت الباحثين عن الطعام أو الذين يقصدون مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، وسط نقص حاد في المواد الغذائية.

وكان المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش قد أكد اليوم الأحد- أن نحو 500 شهيد سقطوا في “مصايد الموت”، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي يفرق جموع منتظري المساعدات بالمدفعية، ومن ينجو منهم يستهدفه بالقناصة، وأن عديدا من الإصابات كانت في الرأس والصدر.