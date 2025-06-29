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أبو غزالة يثمن دور وسرعة الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

22 ثانية ago
أبو غزالة يثمن دور وسرعة الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

وطنا اليوم:ثمن رئيس مجموعة طلال أبو غزالة، الدكتور طلال أبو غزالة، سرعة استجابة الأجهزة الأمنية في القبض على مرتكبي جريمة السرقة بكل كفاءة واقتدار، والتي تعرض لها مكتب المجموعة الإقليمي.
وأكد في بيان اليوم الأحد، أن “هذا الإنجاز يعكس مستوى الاحتراف والانضباط والتنسيق العالي الذي تتميز به مؤسساتنا الأمنية، بقيادة مسؤولي الأجهزة الأمنية الذين نستذكر بكل احترام إخلاصهم وتفانيهم في أداء الواجب”.
كما تقدم بالشكر والتقدير لكبار ضباط وضباط الصف وجميع منتسبي الأجهزة الأمنية على جهودهم الحثيثة التي ساهمت بتحقيق هذا الإنجاز، والذي يؤكد حرصهم على حفظ الأمن وحماية الممتلكات.


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