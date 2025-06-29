الإقامة المميزة بالسعودية 2025.. التقديم إلكتروني بشروط محددة

وطنا اليوم:في ظل التحولات الكبرى التي تعيشها المملكة العربية السعودية، فتحت الحكومة بابًا جديدًا نحو الاستقرار والفرص من خلال نظام «الإقامة المميزة» لعام 2025.

ويتوفر النظام الآن بطريقة إلكترونية سهلة ومنظمة، مما يتيح للوافدين الطموحين إمكانية العيش والعمل أو الاستثمار داخل المملكة وفق معايير وشروط واضحة.

شروط الإقامة المميزة في السعودية لعام 2025

لا تُمنح الإقامة المميزة إلا لمن يستوفي جملة من الشروط الدقيقة التي وضعتها السعودية لضمان العدالة والأمان داخل المجتمع. وتشمل هذه الشروط:

-أن يمتلك المتقدم جواز سفر ساري المفعول.

-ألا يكون قد صدر بحقه أي حكم جنائي أو تورّط في قضايا مخلة بالشرف.

-تقديم تقرير طبي حديث يُثبت خلوّه من الأمراض المعدية.

-ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

-أن يكون مقيمًا داخل المملكة بصفة نظامية.

-امتلاك تأمين صحي ساري المفعول.

-القدرة المالية على دفع رسوم الإقامة دون تأخير أو تقسيط، بالإضافة إلى تحمّل تكاليف المعيشة.

نوعان من الإقامة.. دائمة أو سنوية

تُقسم الإقامة المميزة في السعودية لعام 2025 إلى نوعين رئيسيين، كل منهما يحمل مزاياه وتكاليفه الخاصة:

-الإقامة الدائمة المميزة

تُمنح مرة واحدة فقط مقابل مبلغ 800 ألف ريال سعودي.

-الإقامة السنوية المميزة

تُجدد كل عام مقابل رسوم قدرها 100 ألف ريال سعودي.

ويُمنح الحاصل على أي من الإقامتين العديد من الامتيازات، من بينها حرية التملك، واستقدام أفراد الأسرة، وحرية التنقل داخل وخارج المملكة، ما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في الاستقرار طويل الأمد داخل السعودية.

خطوات التقديم

أُتيحت خدمة التقديم بشكل إلكتروني بالكامل، وفق خطوات بسيطة:

1. الدخول إلى المنصة الرسمية لخدمة الإقامة المميزة.

2. اختيار “تقديم الآن”، ثم استعراض أنواع الإقامات المتاحة وتحديد الأنسب منها.

3. إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.

4. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

5. دفع الرسوم إلكترونيًا.

6. تقديم الطلب بنقرة واحدة فقط.