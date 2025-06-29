استحداث تخصصات نوعية وحديثة في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد، بأن مجلس التعليم العالي قرر في جلسته الأخيرة التي عقدها برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة الموافقة على استحداث عدد من التخصصات والبرامج الدراسية النوعية والجديدة على مستوى الدبلوم المتوسط، والبكالوريوس، والدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراة، والتي تلبي حاجة سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، إضافةً إلى عدد من التخصصات المهنية والتطبيقية في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي القادم 2025-2026 شريطة أن يتم اعتمادها اعتماداً خاصاً من هيئة الاعتماد وضمان الجودة قبل بدء التدريس فيها، وقد توزعت التخصصات الجديدة التي وافق المجلس على استحداثها في مختلف الدرجات الجامعية وفقاً لما يلي:

التخصصات المستحدثة في درجة الدبلوم المتوسط:

تكنولوجيا أشباه الموصلات، تصميم المحتوى الرقمي، إدارة فنون الطهي، إدارة عمليات وكالات السفر، هندسة الإنشاءات، الهندسة الكهربائية والالكترونية، نظم معلومات جغرافية، مساحة الطرق وحساب الكميات، تكنولوجيا معالجة المياه العادمة، إنترنت الأشياء، التربية البدنية والصحية، تكنولوجيا الأشعة، هندسة الأبنية الذكية، إدارة التزويد، تكنولوجيا الطاقة، تكنولوجيا الطاقة الشمسية، تغذية الإنسان والحميات، تكنولوجيا التحكم الصناعي ، القبالة ، تقنيات صيانة وترميم المباني التاريخية والتراثية ، التصوير المعماري الرقمي التطبيقي، الإرشاد السياحي التفاعلي، التسويق الرقمي للمواقع التراثية، إدارة السياحة والفعاليات التراثية والضيافة، التقييم العقاري، المختبرات الطبية، تكنولوجيا إنتاج الملابس والإكسسوارات/ تطبيقي، تطبيقات الوسائط الرقمية/ تطبيقي، الرعاية الصحية البيطرية، تقنيات الإنتاج الزراعي الذكي المستدام، صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، حساب الكميات، تكنولوجيا الأشعة، الهندسة البحرية، النقل البحري، المعلم المساند، التسويق الإلكتروني، إدارة الأعمال الإلكترونية، السجلات الطبية، إدارة الأعمال الإلكترونية، الميديا الرقمية، تكنولوجيا الأزياء والحياكة، الأرشفة الرقمية، فنون الألعاب والرسوم المتحركة، البرمجة التطبيقية.

درجة الدبلوم المتوسط بالتعاون مع مؤسسة بيرسون التعليمية:

الحوسبة / هندسة البرمجيات، التصميم الداخلي، تكنولوجيا صيانة المركبات، هندسة البناء والإنشاءات – الهندسة المدنية، إنتاج الوسائط الإبداعية – التصوير الرقمي، التصميم الداخلي، تطوير الألعاب، هندسة البرمجيات، تطوير البرمجيات وفحصها.

التخصصات المستحدثة في درجة البكالوريوس:

إدارة الفعاليات، علم البيانات والإحصاء، اللغات الحديثة / اللغة الإسبانية – اللغة الإنجليزية، المحاسبة الجنائية، علم النفس السريري، تكنولوجيا الطائرات المسيرة (تقني)، تكنولوجيا الأنظمة الكهربائية الذكية (تقني)، علم التجميل التطبيقي، النانوتكنولوجي وعلم المواد، تصميم الرسوم المتحركة والألعاب، تكنولوجيا الأفلام والوسائط المتعددة، التكنولوجيا المالية، تطبيقات الأجهزة الذكية دراسات في الأديان، علوم الحركة والرياضة التطبيقية، الإدارة اللوجستية، التدقيق والمحاسبة الدولية، الهندسة الصناعية، نظم المعلومات الصحية، الإدارة الضريبية والجمركية، التربية البدنية والصحية، الترجمة التطبيقية، ذكاء الأعمال، الهندسة الصناعية، تكنولوجيا الأشعة الطبية، صيانة الطائرات، الإدارة اللوجستية، إرشاد وصحة نفسية، تكنولوجيا العمليات المستدامة (بكالوريوس تقني)، تكنولوجيا المركبات الكهربائية والهجينة (بكالوريوس تقني)، تكنولوجيا إنشاء المباني والطرق (بكالوريوس تقني)، تكنولوجيا التكييف والتبريد، المحاسبة الضريبة، هندسة الأنظمة الذكية، هندسة المواد المتقدمة مع Technical University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt THWS في ألمانيا(برنامج مستضاف) ، اللغة الإنجليزية التطبيقية، إدارة سلاسل التزويد واللوجستيات الرقمية، اللغتين الصينية الإنجليزية، الكيمياء التطبيقية، تكنولوجيا صناعة الأسنان، الكيمياء والتصنيع الدوائي، العلاقات العامة والإعلان الرقمي، الكيمياء الصناعية، هندسة المركبات الكهربائية والهجينة، الطفولة المبكرة، إدارة الطيران، الإسعاف والطوارئ، صيانة الطائرات، التدريب الرياضي، الإذاعة والتلفزيون، الأعمال والتجارة الإلكترونية، التخدير والإنعاش القلبي، الوسائط المتعددة.

التخصصات المستحدثة في درجة الدبلوم العالي:

إدارة المختبرات وضمان جودتها، اللياقة البدنية، القيادة التعليمية، تكنولوجيا التعليم لذوي اضطراب التوحد، تمريض الحالات المزمنة، المحاسبة الجنائية، المحاسبة الضريبية، تحليل السلوك التطبيقي.

التخصصات المستحدثة في درجة الماجستير:

إدارة الضيافة والسياحة المستدامة، علوم صحة الفم / مسار بيولوجيا الفم، هندسة سلامة العمليات والأنظمة الذكية، الطب الشخصي والتكنولوجيا الحيوية الطبية، اللغويات التطبيقية الاسبانية، العلاج الوظيفي، الهيدروجين الأخضر، علم الأحياء الدقيقة ومكافحة العدوى، الهندسة الطبية الحيوية، التحكيم في عقود الإنشاءات، هندسة المياه والبيئة المعلوماتية، العلوم الطبية المخبرية، التشريح والأنسجة، القانون العام، الفيزياء التطبيقية، القانون الطبي والأخلاقيات، تكنولوجيا الإعلام الرقمي، اللغة الصينية، في المناهج والتعليم الإلكتروني، ذكاء الأعمال وتحليل البيانات، الكيمياء، التحكيم في عقود الانشاءات، إدارة موارد بشرية، إرشاد ذوي الفئات الخاصة وأسرهم، الترجمة التحريرية والشفوية، إدارة وسياسات التكنولوجيا، الإدارة الهندسية، القيادة التربوية.

التخصصات المستحدثة في درجة الدكتوراه:

هندسة الحاسوب، الفلسفة في الإعلام، فلسفة العمل الاجتماعي مع Hamburg University (برنامج مستضاف)، الممارسة التمريضية.

من جهة أخرى لم يوافق المجلس على طلبات استحداث التخصصات التي قدمتها بعض الجامعات والكليات الجامعية، التي تضمنت تخصصات راكدة أو مشبعة، إضافةً إلى التخصصات المكررة والمستحدثة سابقاً في جامعات أخرى بشكل كبير، أو التي لا يمكن توفير أعضاء هيئة تدريس فيها.