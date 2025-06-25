وفاة اثنين من موظفي دائرة الضريبة إثر حالات مرضية

وطنا اليوم:نعى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، الأربعاء، وجميع العاملين في الدائرة، وفاة كل من الزميل محمد عبد الكريم العمايرة من مديرية ضريبة دخل ومبيعات شمال عمان إثر مرض عضال. ووفاة الزميل محمد العزام من مديرية ضريبة دخل ومبيعات اربد إثر نوية قلبية.

وتقدم الدكتور أبو علي وجميع الموظفين من اهل وذوي الزميلين العزيزين بأصدق مشاعر العزاء والمواساة.