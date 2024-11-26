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محافظ الزرقاء: المستثمر مصان ولن نسمح بالاعتداء عليه

26 نوفمبر 2024
محافظ الزرقاء: المستثمر مصان ولن نسمح بالاعتداء عليه

وطنا اليوم:أكد محافظ الزرقاء فراس أبو قاعود أن المستثمر مصان ولن يُسمح بأي شكل من أشكال الاعتداء عليه، سواء كان ذلك جسديا أو معنويًا.
وأضاف أبو قاعود خلال زيارته هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، أن محافظة الزرقاء تضع المستثمرين على رأس أولوياتها.
وأضاف أن المنطقة الحرة تُعد نقطة جذب لجميع المواطنين والمقيمين من مختلف مناطق المملكة؛ لما تقدمه من فرص اقتصادية واستثمارية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الزيارة ضمن سلسلة زيارات تهدف إلى تعزيز التواصل مع الجهات الاستثمارية ومتابعة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الحرة.
من جهته، عبّر نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي أن الزيارة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
وأشاد الرفاعي بتعاون الأجهزة الحكومية والمحلية في محافظة الزرقاء، مؤكدًا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز الثقة بين القطاع العام والخاص، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأضاف الرفاعي: “إن الدعم الذي نتلقاه من محافظة الزرقاء، ممثلة بمحافظها الدكتور أبو قاعود، يُعد مثالاً يُحتذى به في العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص”.
وشدد على أن هيئة مستثمري المناطق الحرة لن تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المستثمرين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لتحقيق مزيد من النجاحات في القطاع الاستثماري.


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