طقس العرب : ظروف مثالية لتشكل الصقيع هذه الليلة

وطنا اليوم:أفاد موقع “طقس العرب” الإقليمي بأن الطقس يشهد اشتدادًا كبيرًا في البرودة الليلة. حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في معظم المناطق إلى قرب الصفر المئوي، مما يجعل الطقس شديد البرودة في العديد من مناطق الأردن.

كما يزداد الشعور بالبرودة القارسة على بعض القمم الجبلية في الشراه، بالإضافة إلى بعض مناطق البادية والسهول الشرقية.

وتتوافر ظروف مثالية لتشكل الصقيع هذه الليلة وفجر وصباح يوم الأربعاء، في معظم أنحاء الأردن، بما في ذلك مراكز المدن، بسبب صفاء الأجواء وهدوء الرياح، إلى جانب الكتلة الهوائية شديدة البرودة التي تؤثر على المنطقة، وفقا لطقس العرب.

وشهد طقس الأردن خلال الليلة الماضية وفجر وصباح اليوم الثلاثاء تعمقًا إضافيًا لموجة البرد السيبيرية، مما أدى إلى انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة في مختلف المناطق مقارنة بهذا الوقت من العام.

ورافق ذلك تزايد في فرص الأمطار، حيث شهدت مناطق متفرقة من المملكة تساقط زخات من الأمطار متفاوتة الشدة، شملت أجزاء من الشمال والوسط والجنوب.

ومن المتوقع أن تتراجع فرص الأمطار تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، حيث تنحسر الأمطار بشكل تدريجي مع بقاء الفرصة واردة لهطول زخات محلية في بعض المناطق.