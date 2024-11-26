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يديعوت أحرونوت : صواريخ حزب الله دمرت 8800 ألف منزل شمالي إسرائيل

26 نوفمبر 2024
يديعوت أحرونوت : صواريخ حزب الله دمرت 8800 ألف منزل شمالي إسرائيل

وطنا اليوم:قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الثلاثاء إن عدد المباني المدمرة شمالي إسرائيل تجاوز 8800 مبنى في حين تضررت أكثر من 7 آلاف مركبة وما يزيد عن 300 موقع زراعي.

وأضافت الصحيفة أن حجم البلاغات الواردة من سكان الشمال بشأن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء سقوط صواريخ حزب الله اللبناني تجاوز 17 ألف بلاغ.

ووصفت حجم الدمار في مستوطنة كريات شمونة بأنه لا يُصدق مؤكدة أن -وحده- ترميم المدارس المتضررة في المدينة سيستغرق نحو 4 أشهر.

وأوضحت يديعوت أحرونوت أن 140 مليون شيكل (38 مليون دولار تقريبا) دفعت حتى الآن لسكان مدن حيفا وعكا وطبريا تعويضا عن خسائرهم.

ومنذ بدء المواجهات في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 غداة بدء إسرائيل حربها على غزة، أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأول أمس الأحد فقط، أطلق الحزب 340 صاروخا على مناطق عدة بينها تل أبيب وحيفا ونهاريا.


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