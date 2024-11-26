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وزير الاقتصاد اللبناني: الحرب أعادتنا 10 سنوات للوراء

26 نوفمبر 2024
This picture taken from a position in northern Israel, near the border with Lebanon, shows an Israeli flag (L) on a destroyed building, and a Lebanese flag (R) painted on a damaged building in the southern Lebanese village of Meiss El-Jabal on November 25, 2024, amid the ongoing war between Israel and Hezbollah. - Israeli ground forces have entered several villages and towns near Lebanon's southern border, including Khiam, where the Lebanese National News Agency (NNA) on November 25 reported clashes with Hezbollah fighters. In Mais al-Jabal, more than 1,000 buildings have been hit, according to the mayor of the village which counted some 30,000 residents before the conflict. (Photo by Jalaa MAREY / AFP)

وطنا اليوم:قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن تكلفة الأضرار المادية والخسائر الاقتصادية للحرب على لبنان “ستتخطّى بكثير 20 مليار دولار”، مضيفا “هذه الحرب أعادتنا 10 سنوات إلى الوراء”.
واعتبر الوزير ، إن لبنان “يحتاج بين 3 إلى 5 سنوات صعبة ليتعافى فقط من مشكلة النزوح وإعادة الإعمار”.
وبشأن تأثيرات الحرب مع إسرائيل على الالتزامات الاقتصادية للبنان، صرح سلام “أعلمنا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن كل ما تمّ الاتفاق عليه سابقاً مع لبنان، تغيّر بسبب الحرب والدمار والنزوح”.
وحول التبعات التي يمكن أن تنجم عن أي حصار كامل قد تخضع له لبنان، قال المتحدث إن البلد “يمكنه الصمود بما يمتلكه من مقوّمات لفترة بين 4 إلى 5 أشهر”، لكنه يستبعد فرض حصار “إلاّ إذا حصل لفترة وجيزة كوسيلة ضغطٍ في آخر مراحل المفاوضات”.
وعلّق وزير الاقتصاد أيضا على قرار إدراج لبنان في اللائحة الرمادية لغسل الأموال ومكافحة الإرهاب قائلا إن ذلك “ليست مزحة”، وأضاف أن احتمال تصنيف البلد في اللائحة السوداء سيكون “كارثة الكوارث”، مردفا “بهذا ننتهي كبلد ونذهب الى شريعة الغاب، وقد اقتربنا منها كثيراً”.
وأدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان، في أكتوبر الماضي، باللائحة الرمادية لغسل الأموال.
وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.


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