السلط: بيوت قديمة ومهجورة تحولت لمكاره صحية وسط المدينة

وطنا اليوم:أصبحت العديد من المنازل والبيوت القديمة والمهجورة في مدينة السلط، عبارة عن مكاره صحية وأماكن لتجمع النفايات والاعشاب الجافة ومواقع لقضاء الحاجة من قِبل البعض.

واكد مواطنون ان هذه البيوت المهجورة إضافه إلى أنها اصبحت مكباً للنفايات فهي مرتعاً للقوارض والحشرات ومكان لقضاء الحاجة لدى بعض المارة وخاصة في اجزاء وصفوها بالمهجورة من ساحة العين المَعلم السياحي في مدينه السلط تزكم رائحتها الأنوف.

وعزا البعض استخدام المارة لهذه المواقع لقضاء حاجتهم الى سوء وضع المرافق الصحية في ساحة العين وعدم الإهتمام بنظافتها إضافة لما ينبعث منها من روائح كريهة مطالبين البلدية بالعمل على إدامة النظافة في الساحة والمواقع الجانبية منها، كذلك تنفيذ حملات نظافه كمرحلة اولى للمواقع المهجورة في محيط الساحة وإلزام اصحابها بتنظيفها والحفاظ عليها في المرحلة الثانية.

واشتكت نور العبداللات صاحب كشك للتصوير الفوتوغرافي وسط ساحة العين، من إنتشار الكلاب الضالة في منطقة الساحة خاصة في اوقات الصباح وما تزرعه من الخوف والرعب في القلوب، واشارت الى سوء النظافة في المرافق العامة في الساحة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات نتيجه انعدام النظافة.

كما واشتكت العبداللات من ظاهرة العمالة الوافدة في الساحة مقابل مسجد السلط الكبير وما تتسبب به من اشكالات إضافة لما تعطيه من صورة غير حضارية امام زوار المدينة بشكل عام وساحة العين بشكل خاص مطالبة المعنيين بوضع الحلول الناجعة لهذه الظاهره التي لم تجد حلا منذ سنوات رغم سماعنا عن قرارات بخصوصها لكن لم نرَ شيئا على ارض الواقع-حسب قولها- ودعت العبدلات باسمها وباسم زملائها اصحاب الاكشاك في ساحة العين بلدية السلط الكبرى الى إيلاء النظافة في الساحة اهميه قصوى ومتابعة عمال النظافة ومدى التزامهم بالعمل في هذا المكان مؤكدة ان هذا الموقع هو موقع سياحي تراثي يجب ان يُعطي صور حضارية عن المدينة والسياحة فيها.

وأكد رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، على اهتمام البلدية بساحة العين والمناطق المحيطة بها باعتبارها ضمن المسار السياحي ولا يمكن اهمالها -بحسب قوله- وهناك حملات نظافة متكررة لهذا الموقع وغيره من المواقع في المدينة لكن الخلل يأتي من جانب المواطن في القائه للنفايات وأن البلدية سبق وأن نفذت عدة حملات وبشكل متكرر للموقع لكن يعود الحال الى ما هو عليه بسبب تصرفات غير مسؤولة من البعض.

ولفت المهندس الحياري الى أن البلدية ومن خلال كوادرها تقوم بأعمال شطف وتنظيف متكررة لساحة العين وان عمال النظافة المخصصين لهذا الموقع يقومون باعمالهم على اكمل وجه وتتم متابعتهم بشكل مستمر.

وأكد الحياري على سعي البلدية المستمر لإظهار مدينة السلط بأبهى صورة والحفاظ على معالمها التراثية والسياحية باعتبارها كنز يجب الحفاظ عليه داعيا المواطنين إلى التعاون مع البلدية في الحفاظ على مواقعنا السياحية وبما يضمن ديمومة نظافتها واستمرارية عملها ونحافظ على ما تحقق من تسجيلها على لائحة التراث العالمي».