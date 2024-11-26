الخلايلة: بدء التسجيل للحج واتاحة الفرصة لمواليد 1957 أخذ مرافق

وطنا اليوم:أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1446 هجري، 2025 ميلادي، اليوم الثلاثاء للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وقال، إنه سيتم التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية https://hajj.gov.jo ، اعتبارا من الساعة العاشرة وحتى الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 16/12/2024.

وبين شروط التسجيل لهذا العام ان يكون من مواليد 1957 فما دون، وذلك بهدف اتاحة الفرصة لتسجيل مجموعة اخرى عن طريق القرعة، مشيرا إلى أن التسجيل سيكون على قسمين، الأول لكبار السن والثاني الذي يتم عن طريق القرعة، لإتاحة الفرصة لأخذ صغار السن.

وأضاف أنه تم اتاحة الفرصة لكبار السن من مواليد 1957 فما دون أخذ مرافق شيخوخة، حيث بإمكان الرجال أخذ مرافق لهم من غير المحرم كما هو الحال للزوجة بإمكانها أخذ محرمها ومرافقة لها.

وأشار الخلايلة إلى أن السلطات السعودية اشترطت تلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة، وفي حال تم التمسك بهذا الشرط، فإن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة ستوفر المطاعيم للمسجلين في الحج.

وشدد الخلايلة على الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني او احد فروع بنك صفوة الإسلامي.

وحذر الخلايلة المواطنين العمل في قضية الحج خارج إطار الوزارة، لعدم الوقوع بما حدث خلال موسم الحج العام الماضي، وعدم الخروج بفيزا سياحية لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى أن السلطات السعودية هذا العام سيقومون بمنع أي شخص لا يملك الفيزا المخصصة للحج من أداء الفريضة.