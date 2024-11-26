عمان الأهلية تشارك بالملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الأهلية في فعاليات الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية، والذي نظمته مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فندق موفنبيك في عمان، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة مندوبا عنه الأمين العام للوزارة الدكتور مأمون الدبعي خلال الفترة 21- 23 / 11 / 2024 .

وقد تضمن الملتقى عددا من الجلسات الحوارية قدمها متخصصون في مجالات مختلفة سياسية وعلمية وسياحية ، الى جانب تنظيم رحلة سياحية إلى المثلث الذهبي في الأردن، شملت مدينة البتراء ووادي رم والعقبة، لتعريف الطلبة بالأماكن التاريخية والسياحية الأردنية التي تظهر التراث الغني والتنوع الثقافي للمملكة.

كما تم التركيز خلال الملتقى على أهمية الاستثمار الأمثل للوقت من قبل الطلبة وإثراء تجربتهم التعليمية، وعلى أهمية التنوع الثقافي في البيئة الأكاديمية.

وقد شارك عدد من طلبة جامعة عمان الأهلية من مختلف الجنسيات بالملتقى وهم : عمر عبد الحميد من كلية تقنية المعلومات ،والطالب شاكر الغنيمي من كلية تقنية المعلومات ،والطالب السلطان علاء حميد من كلية الصيدلة ،والطالب علي خالد المستنير من كلية التمريض ،والطالبة انجي محمد المنصور من كلية العلوم الطبية المساندة ،والطالبة زين منجد العزه من كلية العمارة والتصميم