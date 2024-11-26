إطلاق مركز موحد للسفريات الخارجية مع بداية العام

وطنا اليوم:أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، أنه سيتم افتتاح المركز الموحد للسفريات الخارجية مع بداية العام المقبل بتاريخ 2 / 1 / 2025.

وقال، إن موقع المركز سيكون في منطقة رأس العين بالقرب من دوار الشرق الوسط، ويقع على مساحة 21 دونماً.

وأضاف أن المجمع سيكون لكافة أنواع مركبات السفريات من السيارات الصغيرة إلى حافلات النقل الدولي غير الأردنية، حيث سيكون فيه مبنى إداري خدمي على مساحة 1200 متر مربع، ومكاتب ومحلات تجارية وأماكن لاصطفاف السيارات والحافلات.

وبين أن الهدف من المركز هو تنظيم تواجد المركبات ودخولها وخروجها من وإلى المملكة، مشيرا إلى أنه سيكون هناك منافست لكل مركبة تحدد بياناتها ومسارها.

وأكد أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن العام ومع المعابر الحدودية كافة، بالإضافة إلى أنه سيتم إطلاق مسار للحافلات كافة، بحيث يكون لكل معبر حدودي مساره الخاص به.

وأشار إلى أنه سيكون هناك نظام خاص لرحلات العمرة، وسيتم التواصل والتنسيق مع مكاتب الحج والعمرة حول هذا الموضوع.