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اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701

26 نوفمبر 2024
اليونيفيل: الاعتداء على الجيش اللبناني انتهاك للقرار 1701

وطنا اليوم_أعلنت قيادة قوات اليونيفيل، عن قلقها البالغ للإعتداءات على الجيش اللبناني داخل الأراضي اللبنانية، على الرغم من إعلانها عدم مشاركتها في الأعمال العدائية الجارية بين حزب الله وإسرائيل.

وبحسب بيان لليونيفيل، اليوم الاثنين: فإن مثل هذه الهجمات التي تستهدف القوات المسلحة اللبنانية في الأراضي اللبنانية تشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 والقانون الإنساني الدولي، والذي يحدّ من استخدام العنف ضد أولئك الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية”.

وأضاف البيان” إننا نشعر بقلق عميق إزاء تصعيد الأعمال العدائية والدمار الواسع النطاق والخسائر في الأرواح على طول الخط الأزرق، إننا نحثّ جميع الأطراف المشاركة في النزاع على معالجة خلافاتها من خلال المفاوضات – وليس من خلال العنف”.


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