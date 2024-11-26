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رسميا.. القضاء الأميركي ينتصر لترامب

26 نوفمبر 2024
رسميا.. القضاء الأميركي ينتصر لترامب

وطنا اليوم_أصدر القضاء الأميركي الاثنين، قرارا يقضي برد الدعوى المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها قبل أربع سنوات.

وكان المستشار الخاص جاك سميث طلب في وقت سابق الاثنين من القاضية تانيا تشوتكان ردّ هذه الدعوى؛ وذلك لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه الحال مع ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وفي وقت سابق، تقدم المدعي الخاص الأميركي جاك سميث بطلب رفض القضية المرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

 

وقال سميث في مذكرة رفعها إلى القاضية التي تتولى النظر في هذه القضية، إنه يجب رفض الدعوى في ضوء سياسة وزارة العدل بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

 

وعلى الفور، رحب فريق ترامب بما اعتبره “انتصارا كبيرا”.

 

وفي تعليق على منصته “تروث سوشال” علق ترامب بقوله إن هذه القضايا “فارغة ولا أسس قانونية لها وما كان يجب رفعها”.

 

وأضاف ترامب: “لقد تم إهدار أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في معركة الحزب الديمقراطي ضد خصمهم السياسي، الذي هو أنا”، مشددا على أن “أمرا كهذا لم يسبق أن حدث في بلدنا”، وفق تعبيره


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