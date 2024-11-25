وزارة الشباب وأورنج الأردن تبحثان تعزيز برامج الثقافة الرقمية لدى الشباب

وطنا اليوم:أكد وزير الشباب المهندس يزن الشديفات أهمية تعزيز الثقافة الرقمية لدى الشابات والشباب، وتنفيذ برامج تدريبية ترتكز على التعليم الرقمي؛ لتعزيز مهاراتهم وتلبية متطلبات وظائف المستقبل.

وأضاف الشديفات خلال لقائه يوم أمس رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية – أورنج الأردن، رسلان ديرانية، والرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، والمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة، المهندسة رنا دبابنة، أن وزارة الشباب تحرص على تعزيز برامج الريادة والابتكار، وبرامج الثقافة الرقمية والبرمجة في خطط المديريات والمراكز الشبابية وحاضنات الأعمال.

وثمن الشديفات الشراكة الممتدة مع أورنج الأردن والتي أسهمت في تهيئة 7 مراكز رقمية ساهمت في إكساب الشباب المهارات الرقمية، ومهارات الاتصال، والقيادة والريادة، إلى جانب توفير حلول اتصالات متكاملة تدعم برامج التدريب.

من جانبه شدد ديرانية على أن الدور الذي تقوم به أورنج الأردن يتمثل في إتاحة الفرصة للشباب لرسم مستقبلهم بعد تمكينهم رقمياً، بالإضافة إلى تمكين المواهب المختلفة من الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تحقيق رؤية التحول الرقمي الوطنية.

من جهته، استعرض منصور الحلول الرقمية التي تقدمها الشركة واستثماراتها في البنية التحتية الخاصة بشبكة الجيل الخامس، وتوجه الشركة في المساهمة بتقليص الفجوة الرقمية في المجتمع المحلي وتعزيز الاستدامة. وعلى الجانب المجتمعي، تطرق منصور إلى الأثر الاقتصادي والمجتمعي المستدام لبرامج أورنج الرقمية المنتشرة في 50 موقعاً في جميع أنحاء المملكة والمنفذة تحت مظلة مراكز أورنج الرقمية، والتي أسهمت في تمكين المشاركات والمشاركين من الانضمام إلى سوق العمل