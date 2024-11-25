135 مليون دينار حصة محافظات المملكة في مشروع الموازنة

وطنا اليوم:كشف مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 عن توزيع إجمالي موازنات المحافظات وفق السقوف المحددة للنفقات الرأسمالية.

وحصلت العاصمة عمان على النصيب الأكبر بمبلغ 19 مليونًا و463 ألف دينار، تلتها محافظة إربد بمبلغ 13 مليونًا و716 ألف دينار. أما الزرقاء، فقد جاءت في المركز الثالث بميزانية مخصصة للنفقات الرأسمالية بلغت 12 مليونًا و295 ألف دينار، تليها محافظة المفرق بمبلغ 12 مليونًا و244 ألف دينار.

من جهة أخرى، سجلت محافظة الكرك أقل نصيب من النفقات الرأسمالية، حيث بلغت ميزانيتها 8 ملايين و811 ألف دينار.

توضح هذه الأرقام أولويات الحكومة في توزيع المشاريع الرأسمالية على المحافظات المختلفة للعام القادم.