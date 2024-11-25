UWallet توسّع خدماتها المالية بإطلاق باقة متكاملة من خدمات التأمين عبر تطبيقها

وطنا اليوم:في خطوة رائدة نحو تعزيز تجربة عملائها وتقديم حلول مالية متكاملة، أعلنت UWallet – المحفظة الإلكترونية المتميزة بتقديم حلول مبتكرة وسهلة الاستخدام – عن إطلاق باقة شاملة من خدمات التأمين بالتعاون مع شركة “إتقان لأعمال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين و استشارات التأمين”. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية UWallet المستمرة لتلبية احتياجات عملائها المتزايدة في عالم يتطور بسرعة ، ويتسم بالاحتياجات المتزايدة للخدمات المالية الحديثة.

UWallet ليست مجرد محفظة إلكترونية، بل إنها منصة متكاملة تقدم للمستخدمين خدمات متكاملة للدفع و تحويل الأموال بمستويات غير مسبوقة من الأمان وسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات التأمين. الآن، يمكن للمستخدمين بكل سهولة الاستفادة من التأمين الشامل للسيارات، التأمين الصحي، وتأمين السفر مباشرة عبر تطبيقUWallet ، مما يوفر لهم الوقت والجهد ويمنحهم تجربة سلسة ومريحة تضمن لهم سهولة الاستخدام.

وعلّق الدكتور علاء نشيوات، الرئيس التنفيذي لشركة UWallet على هذه الإضافة الجديدة قائلاً: “إطلاق خدمات التأمين عبر تطبيق UWallet يعكس رؤيتنا الطموحة لتحويل التطبيق إلى منصة مالية متكاملة تلبي كافة احتياجات المستخدمين، حيث لم نعد نقتصر على توفير حلول الدفع الإلكتروني فقط، بل نسعى إلى التوسع لتوفير خدمات مالية شاملة، بما في ذلك التأمين، لتسهيل حياة عملائنا وتوفير الراحة لهم، دون الحاجة للتعامل مع الوسائل التقليدية المعقدة.”

وأضاف نشيوات: “نحن في UWallet ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة تواكب احتياجات عملائنا وتبسّط تجربتهم الرقمية اليومية. نسعى دائماً لإثراء تطبيقنا بالشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات رائدة مثل شركة إتقان لأعمال الوساطة وإعادة التأمين و استشارات التأمين، لضمان تقديم خدمات تأمينية حديثة ومتكاملة تلبي تطلعات عملائنا.”

ومن جانبه، أعرب عبد الكريم العتيبي، الرئيس التنفيذي لشركة “إتقان لأعمال الوساطة في التأمين وإعادة التأمين و استشارات التأمين”، عن سعادته بالتعاون مع UWallet قائلاً: “هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية في عالم التأمين الرقمي، حيث تجمع بين خبرتنا الواسعة في مجال التأمين والتقنيات المالية المتقدمة التي تقدمها UWallet. نطمح من خلال هذا التعاون إلى تبسيط تجربة التأمين للعملاء وتوسيع نطاق خدماتنا للوصول إلى شريحة أوسع من المستخدمين الذين يبحثون عن حلول تأمينية رقمية تتسم بالشفافية والسرعة والسهولة.”

واختتم العتيبي: “مع التطور السريع للتكنولوجيا المالية، اصبح من الضروري تقديم حلول تأمينية متكاملة تُلبي كافة احتياجات العملاء في مكان واحد، وهذا هو الهدف الرئيسي من شراكتنا مع UWallet.”

تجدر الإشارة إلى أن UWallet تعمل باستمرار على تطوير خدماتها المالية وتقديم حلول مبتكرة تسهّل الحياة اليومية للعملاء وتزيد من كفاءتها.