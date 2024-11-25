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الاتصالات: تمكين المشترك الانتقال بين الشبكات بنفس الرقم عام 2026

25 نوفمبر 2024
الاتصالات: تمكين المشترك الانتقال بين الشبكات بنفس الرقم عام 2026

وطنا اليوم:-توقعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الانتهاء من تنفيذ مشروع قابلية نقل الأرقام مع بداية عام 2026.
وقالت الهيئة، إن العمل جارٍ على تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة استشارية متخصصة لهذه الغاية.
وبرنامج قابلية انتقال الأرقام الخلوية المعروف اختصارا بـ(MNP) يهدف إلى تمكين المشترك في الخدمة الخلوية من الاحتفاظ برقمه بغض النظر عن الشبكة التي سيقوم باستخدامها لإجراء مكالمته، أي بمعنى آخر السماح للمشترك بالانتقال من شبكة لأخرى مع الاحتفاظ بالرقم نفسه.
وأشار تقرير سابق لهيئة الاتصالات إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ (7.908) مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2024، موزعة على اشتراكات بما نسبته (71%) للدفع المسبق و(29%) اشتراك للدفع اللاحق.


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