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الصفدي يلقي كلمة الأردن في مؤتمر روما

25 نوفمبر 2024
الصفدي يلقي كلمة الأردن في مؤتمر روما

وطنا اليوم:يبدأ، الاثنين، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل إلى الجمهورية الإيطالية.
ويشارك الصفدي خلال الزيارة، في أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، وفي اجتماع مجموعة الدول السبع مع الشركاء العرب، كما سيلتقي مع عدد من نظرائه المشاركين.
ويلقي الصفدي كلمة الأردن في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة لمؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط حول “الحوار من أجل السلام: الدبلوماسية في البحر الأبيض المتوسط – الجهات الفاعلة العالمية، التحديات الإقليمية وصراع غزة”، التي تبدأ في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً بتوقيت عمّان.


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