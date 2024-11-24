مديرية الأمن العام تجدد تحذيراتها وتؤكد على عدد من الإجراءات

وطنا اليوم_جددت مديرية الأمن العام تحذيراتها في ظل المنخفض الجوي السائد، وما قد يصاحبه من انخفاض ملموس في درجات الحرارة، من خلال عدد من الإجراءات :

● عدم المجازفة بقطع مناطق تجمع المياه أو جريان السيول، بالمركبات أو سيراً على الأقدام.

● الانتقال إلى أماكن مرتفعة بخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام وبيوت الشعر خوفاً من مداهمة مياه الأمطار لهم.

● الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر وعدم تركها مشتعلة أثناء النوم.

● تثبيت الأجسام على أسطح المنازل القابلة للتطاير بعل الرياح.

● الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة لذلك.